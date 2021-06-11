Победителями акции «Диктант Победы – 2021» стали 20 человек – Александр Хинштейн

Влада Некрасова

Победителями акции «Диктант Победы – 2021» стали 20 человек, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

«Победителями «Диктанта Победы» 2021 года признано 20 участников, которые дали правильными все 25 ответов на 25 вопросов за минимальное время, за 10 минут», – отметил Александр Хинштейн.

По его словам, 20 победителей представляют 20 регионов России.

«Возраст победителей: самому молодому – 16 лет, самому взрослому – 66 лет. Средний возраст победителей – 41 год», – добавил Александр Хинштейн.

«Диктант Победы» проводится с 2019 года. Цель акции – привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи. Организаторы проекта – Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и другие. Акция проходит при поддержке Минпросвещения России.