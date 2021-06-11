Подпольная работа BTS: раскрыт секрет, почему Джей-Хоуп зарабатывает гораздо больше остальных

Лидия Мартынова

Как ни странно, сеть пестрит заголовками о заработках группы BTS, будто эта информация вовсе не является конфиденциальной. Согласно источникам, каждый из парней «Бантан» зарабатывает по $8 млн, кроме Джей-Хоупа (J-Hope). В его карман стабильно пребывает по 12 млн. Но по какой причине айдола так явно выделяет руководство? Неужели другие артисты не заслужили такого же поощрения?

Все дело в том, что система заработных плат для каждого сотрудника компании (не только для самих выступающих) предельно серьезна и сложна. Финансисты детально оценивают труд каждого работника, его старания, перспективы, внесённый вклад в развитие лейбла, а также количество выполненных задач. Хосок получает больше из-за того, что BigHit отмечает его писательские способности. Именно он больше всех работает над созданием текстов песен.

К слову, корейцы поговаривают, что из Хоби вышел бы неплохой инвестор. Он не просто сохраняет полученные деньги, а рефинансирует их, вкладывая в акции, ценные бумаги, и другие важные проекты из мира музыки. Не стоит забывать и о благотворительности, которой занимается каждый член группы независимо от своего дохода. Помимо оклада айдолы владеют акциями компании HYBE cтоимостью $16 млн на каждого участника.

baby looks so happy 🥺 pic.twitter.com/Ti4CJtlfOu — hourly j-hope (@hourlyhobi) June 10, 2021

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