Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Подпольная работа BTS: раскрыт секрет, почему Джей-Хоуп зарабатывает гораздо больше остальных

Подпольная работа BTS: раскрыт секрет, почему Джей-Хоуп зарабатывает гораздо больше остальных

Как ни странно, сеть пестрит заголовками о заработках группы BTS, будто эта информация вовсе не является конфиденциальной. Согласно источникам, каждый из парней «Бантан» зарабатывает по $8 млн, кроме Джей-Хоупа (J-Hope). В его карман стабильно пребывает по 12 млн. Но по какой причине айдола так явно выделяет руководство? Неужели другие артисты не заслужили такого же поощрения?

Все дело в том, что система заработных плат для каждого сотрудника компании (не только для самих выступающих) предельно серьезна и сложна. Финансисты детально оценивают труд каждого работника, его старания, перспективы, внесённый вклад в развитие лейбла, а также количество выполненных задач. Хосок получает больше из-за того, что BigHit отмечает его писательские способности. Именно он больше всех работает над созданием текстов песен.

К слову, корейцы поговаривают, что из Хоби вышел бы неплохой инвестор. Он не просто сохраняет полученные деньги, а рефинансирует их, вкладывая в акции, ценные бумаги, и другие важные проекты из мира музыки. Не стоит забывать и о благотворительности, которой занимается каждый член группы независимо от своего дохода. Помимо оклада айдолы владеют акциями компании HYBE cтоимостью $16 млн на каждого участника.

Сообщение Подпольная работа BTS: раскрыт секрет, почему Джей-Хоуп зарабатывает гораздо больше остальных появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

"Только идиот наденет": дизайнеров новых кроссовок NIKE высмеяли за 2 ошибки в названии бренда
"Только идиот наденет": дизайнеров новых кроссовок NIKE высмеяли за 2
Подпольная работа BTS: раскрыт секрет, почему Джей-Хоуп зарабатывает гораздо больше остальных
Подпольная работа BTS: раскрыт секрет, почему Джей-Хоуп зарабатывает
Академия Минпросвещения России разработала курс «Педагогический кванториум»
Академия Минпросвещения России разработала курс «Педагогический
Победителями акции «Диктант Победы – 2021» стали 20 человек – Александр Хинштейн
Победителями акции «Диктант Победы – 2021» стали 20 человек –
Анзор Музаев назвал объективными итоги акции «Диктант Победы»
Анзор Музаев назвал объективными итоги акции «Диктант Победы»
В тиктоке хвалят Максима Галкина и ругают Айзу Долматову — все из-за фразы о феминистках
В тиктоке хвалят Максима Галкина и ругают Айзу Долматову — все из-за
Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
«Я выколю тебе глаза», — Ви получил ужасающие смс с угрозами смерти
«Я выколю тебе глаза», — Ви получил ужасающие смс с угрозами смерти
В Австралии открыли неизвестный ранее вид гигантских динозавров
В Австралии открыли неизвестный ранее вид гигантских динозавров
В 2021 году более 6 тысяч человек справились со всеми заданиями «Диктанта Победы» – Сергей Нарышкин
В 2021 году более 6 тысяч человек справились со всеми заданиями
Кабмин выделит дополнительно 4,5 млрд рублей на возмещение половины стоимости путевки в летний лагерь
Кабмин выделит дополнительно 4,5 млрд рублей на возмещение половины
В Мининском педуниверситете откроют технопарк и педагогический «Кванториум»
В Мининском педуниверситете откроют технопарк и педагогический

Топ на сегодня

Приняли вместе душ: Джин рассказал интимную историю о них с Ви
Приняли вместе душ: Джин рассказал интимную историю о них с Ви
Сборные грузы – выгодная международная доставка
Сборные грузы – выгодная международная доставка
Путин запустил в работу Амурский газоперерабатывающий завод
Путин запустил в работу Амурский газоперерабатывающий завод
В Архангельской области в рамках акции «Сад памяти – 2021» высажено более 300 тысяч деревьев
В Архангельской области в рамках акции «Сад памяти – 2021» высажено
В ОмГПУ для школьников провели тематическую площадку «Университет будущего учителя»
В ОмГПУ для школьников провели тематическую площадку «Университет

Еще по теме

«Чуть не упал в обморок на тренировке», — АРМИ в шоке от болезненного вида Джей-Хоупа
Кто из мемберов BTS зарабатывает больше всего?
Джей-Хоуп соблазнил своего стилиста, раздевшись догола
Джей-Хоуп объясняет, как BTS распределяют партии для своих треков