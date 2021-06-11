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Подведены итоги второго конкурса президентских грантов

Подведены итоги второго конкурса президентских грантов

Победителями второго конкурса президентских грантов нынешнего года признаны 2140 проектов некоммерческих организаций (НКО) из 81 регионов. Самую большую сумму, в 48 млн рублей, получит проект "Пропавшие в кинохронике", который реализует киностудия "Невский баталист" из Санкт-Петербурга, сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко по итогам заседания Координационного комитета по проведению конкурса.

"Рекордное число проектов [12 255] — колоссальная работа для экспертов. Совет провел более 20 тысяч экспертиз по поданным заявкам. Выросло как количество, так и качество заявок. Это значит, что обучение НКО, которое проводил фонд президентских грантов, дало свои плоды. Поэтому мы были вынуждены поднять проходной балл на заявки от 3 млн до 10 млн и свыше 10 млн", — сообщил Кириенко.

По словам замглавы АП, 722 проекта среди победителей поступили из малых городов и сел. В том числе из села на Камчатке (поисковая работа), Якутии (ассоциация коренных народов по этнокультурному лагерю), проект "Шаг навстречу" из Байконура, который помогает инвалидам.

Председатель объединенного экспертного совета конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества Андрей Клипач отметил, что среди победителей "есть проекты, связанные с гражданским обществом, волонтерством". Гендиректор фонда президентских грантов Илья Чукалин добавил, что объем финансирования увеличивается с каждым годом. 

"В этом году реализуется сразу 9 тысяч проектов в совокупности. Это рекордный объем", — уточнил он.

Общий грантовый фонд на 2021 год составил 10 млрд рублей. В этом году первый конкурс завершился в середине января. Тогда самый крупный грант в 119 млн рублей получил образовательный проект российского дирижера Юрия Башмета, посвященный молодым дарованиям России, а всего было определено две тысячи победителей из десяти тысяч заявок.

Фонд президентских грантов начал работать с 2017 года. За 11 конкурсов было рассмотрено 100 тысяч проектов от 31 тысячи НКО. 

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По материалам: uposters.ru

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