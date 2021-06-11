Полезные свойства мать-и-мачехи и сферы ее применения

Вадим Карасев

Многие слышали про такое растение, но даже не догадываются о том, что оно обладает огромным количеством полезных свойств. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о пользе и способах применения мать-и-мачехи.

Мы уже рассказывали магическом значении многих трав. Настало время познакомиться со свойствами мать-и-мачехи — растения, которое ценится в магии и целительстве на протяжении многих веков.

Основные целебные свойства мать-и-мачехи

Этот цветок скрывает в себе много полезного. Мать-и-мачеха представляет из себя многолетнее растение с маленькими, но красивыми желтыми цветками.

Многие слышали о том, что мать-и-мачеха крайне полезна при простудных заболеваниях и кашле. Вещества, входящие в ее состав, помогают выводить мокроту. Витамин С очень полезен не только для иммунитета, но и для поддержания тонуса в целом. В этом растении очень много полезных элементов и веществ, которые укрепляют организм.

Примочки из этого растения помогают лечить гнойные раны. Мать-и-мачеху можно прикладывать к порезам, ожогам, мозолям и другим ранам. Данное растение хорошо воздействует на кожные покровы, нервную систему, пищеварительный тракт. Это растение входит в состав так называемого грудного сбора.

Отлично сочетается мать-и-мачеха с плодами малины — чай с малиной и цветками данного растения будет крайне полезен при простуде. В такой чай можно также добавить корицы или имбиря. Для полоскания горла и борьбы с кашлем полезно соединять мать-и-мачеху с календулой.

Это растение используют также для укрепления волос. Они станут крепче и будут меньше выпадать. Для этого нужно смачивать их настоем мать-и-мачехи с крапивой. Для приготовления настоев и отваров используются только цветки данного растения.

Использование мать-и-мачехи в магии

В магии также используются только цветки растения. Именно в них заключена мощная созидательная сила. Засушенные цветки раскладываются по углам, чтобы улучшить энергетику дома, повысить настроение живущих в нем людей. Свежие цветки можно собирать в маленькие букетики и ставить на кухне или в спальне. Свежая мать-и-мачеха в спальне поможет быстрее засыпать, видеть только хорошие сны. По утрам такие букетики помогают легче вставать и быть в целом бодрее.

Наличие дома мать-и-мачехи помогает избавляться от тревоги. Это растение называют помощником влюбленных, потому что оно укрепляет брак и отношения, успокаивает людей.

Опытные маги и ведьмы используют мать-и-мачеху во всех любовных ритуалах и обрядах. Даже если вы просто станете носить с собой это растение, оно будет выполнять роль мощного магнита любви.

Мать-и-мачеха в некотором смысле усиливает экстрасенсорные способности. Она укрепляет интуицию и помогает видеть вещие сны. Для этого растение высушивают и кладут под матрас или под подушку в мешочке.

Дым от воскуривания растения помогает людям также улучшать интуицию и память. Именно поэтому окуривание помещения мать-и-мачехой делают во время тяжелой интеллектуальной работы. Цветки этого растения кладут в ванну с теплой водой. Это помогает обрести силы и поставить защиту от энергетических вампиров.