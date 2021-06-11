Психолого-педагогические классы УлГПУ им. И.Н. Ульянова откроются 1 сентября 2021 года

Лидия Мартынова

Психолого-педагогические классы Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова откроются 1 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба вуза.

Профильные классы открываются в Губернаторском лицее № 101 при УлГПУ (8-й, 9-й, 10-й, 11-й классы), а также в Карсунском районе Ульяновской области: Карсунская средняя школа (10-й класс) и Языковская средняя школа (10-й класс).

Свыше 100 школьников 8–11-х классов будут углубленно изучать не только выбранные школьные предметы по профилю, но и специальные курсы, целью которых является создание условий для профессионального самоопределения учащихся, формирования понимания и получения первичного опыта, связанного с профессией учителя.

Классы открываются с целью создания системы непрерывного специализированного образования, ориентированного на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, развитие их способностей, а также осуществления профессиональной ориентации школьников на освоение педагогических профессий, формирования у них устойчивого интереса к педагогике и психологии, представления о профессии учителя как о престижном, почетном и крайне важном в современном обществе деле.

Обучение будет проводиться на бюджетной (бесплатной) основе в соответствии с ФГОС среднего общего образования. Предполагается также использование авторских учебных программ, разработанных преподавателями педагогического университета.

Преимущественное право при зачислении в профильные классы УлГПУ имеют победители и призеры открытой университетской олимпиады школьников «Симбирский уникум», организуемой университетом.