Растущая Луна в июне 2021 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Рост Луны — это фаза, на которой важно двигаться вперед, бороться за свое счастье. Астрологи рассказали, какой будет растущая Луна в июне и в каких сферах она будет наиболее полезной.

В июне Луна будет расти с 11 по 23 число. В целом этот период будет достаточно стабильным и благоприятным. 11 числа закончится коридор затмений, поэтому жизнь вновь заиграет всеми красками. Луна поможет нам стать лучше, избавиться от зависти и негативных мыслей.

Финансы и работа на растущей Луне в июне

Стоит начать с того, что растущая Луна будет крайне полезной в новых делах, в финансовой сфере в целом. Большие успехи ждут тех, кто только что поменял или собирается менять работу, занимается ее поисками. В этом плане самыми полезными днями будут 14 и 15 июня, когда Луна окажется в Знаке Льва.

Для монотонной и сложной работы идеально подойдут следующие два дня — 16 и 17 июня. Рост Луны в Деве поможет разобраться с теми задачами, решение которых не приносит никакого позитива.

С 11 по 23 число астрологи советуют отправляться в путешествия и командировки. Заговор на удачную поездку поможет привлечь еще больше удачи в дороге. Это будет полезным для тех, кто вынужден отправиться в поездку спонтанно.

Людям, которые привыкли к многозадачности и решению нескольких проблем одновременно, улыбнется удача. Луна поможет им не потерять концентрацию.

В этот период можно и даже нужно заниматься покупками. 11, 12 и 13 июня можно купить что-то для дома или подарок близкому человеку. С 14 по 17 число включительно полезно будет вкладывать средства в работу, бизнес, собственное развитие. Лучшее время для развлечений — с 18 по 20 июня.

Любовь и общение с 11 по 23 июня

Это благоприятное время для общения, заведения новых знакомств, деловых переговоров. Ночное светило поспособствует наискорейшему разрешению конфликтов, которые произошли в затмение и за несколько дней до него. В отношениях с любимым человеком, родственниками, друзьями и коллегами начнется период взаимопонимания.

Вы сможете честно рассказывать о своих мыслях и переживаниях, не боясь при этом получить насмешки или неодобрение в ответ. Люди станут более чуткими и позитивными.

Можно будет заниматься поисками второй половинки. Для этого лучше всего подойдут дни пребывания растущей Луны в Знаке Скорпиона — 21 и 22 июня. Это идеальное время для флирта и романтики, свиданий и знакомств. Большую помощь в выборе партнера будет оказывать обостренная интуиция.

Для проведения времени с семьей и уже имеющейся второй половинкой прекрасно подойдут дни пребывания Луны в Раке: 11, 12 и 13 числа.

Настроение и здоровье в этот период

Стоит сразу отметить, что хорошему настроению ничто не будет угрожать. Растущая Луна в этот раз будет максимально позитивной. Самое главное — иметь возможность заниматься тем, что вам нравится больше всего. Любимое дело поднимет настроение, поможет абстрагироваться от негатива, накопленного за день.

Астрологи советуют также заниматься спортом или, как минимум, больше двигаться. Старайтесь выходить на прогулки, проветривать помещения, следить за рационом. Это весьма благоприятное время для избавления от вредных привычек.