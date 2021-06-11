Россия является участником конфликта на востоке Украины, а не посредником - президент Евросовета

Влада Некрасова

Европейский Союз на саммите "Большой семерки" обратит внимание партнеров на деструктивную политику России, которая в конфликте на Востоке Украины является не посредником, а участником.Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции.«Россия будет одной из главных тем (обсуждение на саммите в блоке иностранных дел - ред). Партнеры по G7 разделяют общие взгляды на подрывные действия России. ЕС осуждает противоправные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС и его стран-членов и за его пределами. Я сказал об этом в телефонном разговоре с президентом Путиным на этой неделе. В конфликте на Востоке Украины, я повторяю, мы рассматриваем Россию не как посредника, а как участник конфликта. Мы не признаем и не будем признавать незаконной аннексии Крыма Россией », — заявил Мишель.Он также сообщил, что лидеры «Большой семерки» рассмотрят координацию мер в ответ на действия режима в Беларуси и захват властями этой страны гражданского самолета в нарушение международных норм и правил авиационной безопасности для ареста оппозиционного журналиста и его спутницы.