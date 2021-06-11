Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "С голой грудью на кладбище!": Водонаева возмутила фанатов Балабанова фотосессией у его могилы

"С голой грудью на кладбище!": Водонаева возмутила фанатов Балабанова фотосессией у его могилы

"С голой грудью на кладбище!": Водонаева возмутила фанатов Балабанова фотосессией у его могилы

38-летняя Алена Водонаева возмутила своих подписчиков. Звезда "Дома-2" снялась на кладбище в откровенном виде, сообщает Cosmopolitan.

Алена Водонаева устроила неожиданную фотосессию на кладбище у могилы кинорежиссера Алексея Балабанова, скончавшегося в 2013 году.

На снимках звезда позирует на скамейке в черном облегающем наряде с глубоким декольте. "Почтили гения памятью", — подписала фото телеведущая.

Однако многие подписчики Алены Водонаевой не оценили ее фотосессию, посчитав ее поступок оскорбительным и неуместным.

"Все это очень неуместно и выглядит вызывающе", "Ну докатились!", "С голой грудью на кладбище!", "Зачем вообще все это фоткать и сюда выкладывать?", "Такое декольте на кладбище... Ну так себе", "С голой грудью, но в платке", "С покрытой головой, но с открытыми плечами. Я думаю, это лишнее", "Зачем на кладбище делать фото, пиар очередной", "На кладбищах обязательно фоткаться?" — пишут пользователи Сети.

Алена Водонаева ранее перенесла микроинсульт. Попавшая в больницу звезда призналась, что начала задыхаться в больнице после того, как ей поставили капельницу. Об этом телеведущая рассказала на своей странице в инстаграме.

"Мне поставили капельницу. Через несколько секунд мне стало плохо от нее, я начала задыхаться. В прямом смысле. Почувствовала сухость в горле и начала хватать ртом воздух. Видимо, какая-то индивидуальная непереносимость. Капельницу убрали. Ни один врач после этого ко мне не зашел. ВООБЩЕ!" — возмутилась Алена Водонаева.

Звезда "Дома-2" предположила, что врачи обиделись после того, как она пожаловалась на сотрудницу реанимации, которая якобы поставила капельницу без перчаток.

Просто вдумайтесь, мне реально не сказали, что это было вообще (я про капельницу) и на что может быть такая реакция организма. Я сказала дежурному на этаже, что хочу домой, и попросила выписать меня. Дежурный врач принесла мне выписку. Просто дала в руки, без каких-либо "медицинских напутствий", которые обычно бывают, и ушла. Мне никто не сказал, как лечиться теперь, что пить и какие капельницы ставить. Я просто взяла бумажки и ушла из больницы в тапочках, в которых приехала на скорой. Вот как я их выбесила. Только, простите, чем? Я икру, может, черную требовала? Или каких-то особых привилегий? Нет) Мы все прекрасно понимаем чем.

При этом Алена Водонаева поблагодарила сотрудников скорой помощи. "Если бы не она, я не знаю, что было бы со мной", — отметила звезда.

Как писал NEWSTES, ранее Водонаева снялась без трусов с кустом между ног.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Инна Чурикова, Анна Слю и другие на открытии фестиваля "Кино хорошего человека"
Инна Чурикова, Анна Слю и другие на открытии фестиваля "Кино хорошего
ЕГЭ дает равные возможности всем ученикам
ЕГЭ дает равные возможности всем ученикам
В педагогических вузах появятся межфакультетские технопарки
В педагогических вузах появятся межфакультетские технопарки
В случае плохой отметки у школьников должна быть возможность оперативно пересдать ЕГЭ
В случае плохой отметки у школьников должна быть возможность
"С голой грудью на кладбище!": Водонаева возмутила фанатов Балабанова фотосессией у его могилы
"С голой грудью на кладбище!": Водонаева возмутила фанатов Балабанова
"Только идиот наденет": дизайнеров новых кроссовок NIKE высмеяли за 2 ошибки в названии бренда
"Только идиот наденет": дизайнеров новых кроссовок NIKE высмеяли за 2
Подпольная работа BTS: раскрыт секрет, почему Джей-Хоуп зарабатывает гораздо больше остальных
Подпольная работа BTS: раскрыт секрет, почему Джей-Хоуп зарабатывает
Академия Минпросвещения России разработала курс «Педагогический кванториум»
Академия Минпросвещения России разработала курс «Педагогический
Победителями акции «Диктант Победы – 2021» стали 20 человек – Александр Хинштейн
Победителями акции «Диктант Победы – 2021» стали 20 человек –
Анзор Музаев назвал объективными итоги акции «Диктант Победы»
Анзор Музаев назвал объективными итоги акции «Диктант Победы»
В тиктоке хвалят Максима Галкина и ругают Айзу Долматову — все из-за фразы о феминистках
В тиктоке хвалят Максима Галкина и ругают Айзу Долматову — все из-за
Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года

Топ на сегодня

Приняли вместе душ: Джин рассказал интимную историю о них с Ви
Приняли вместе душ: Джин рассказал интимную историю о них с Ви
В Архангельской области в рамках акции «Сад памяти – 2021» высажено более 300 тысяч деревьев
В Архангельской области в рамках акции «Сад памяти – 2021» высажено
В ОмГПУ для школьников провели тематическую площадку «Университет будущего учителя»
В ОмГПУ для школьников провели тематическую площадку «Университет
Кабмин утвердил план подготовки к отопительному сезону
Кабмин утвердил план подготовки к отопительному сезону
Дарья Мороз, Полина Аскери, Марина Зудина и другие на премьере третьего сезона сериала "Содержанки"
Дарья Мороз, Полина Аскери, Марина Зудина и другие на премьере

Еще по теме

Алена Водонаева шокировала поклонников своей грудью
Прозрачное боди Алены Водонаевой засветило ее интимные места – поклонники «в нокауте»
Алена Водонаева задумалась об ЭКО
СМИ: Алена Водонаева готовится к переезду в США