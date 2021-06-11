"С голой грудью на кладбище!": Водонаева возмутила фанатов Балабанова фотосессией у его могилы
38-летняя Алена Водонаева возмутила своих подписчиков. Звезда "Дома-2" снялась на кладбище в откровенном виде, сообщает Cosmopolitan.
Алена Водонаева устроила неожиданную фотосессию на кладбище у могилы кинорежиссера Алексея Балабанова, скончавшегося в 2013 году.
На снимках звезда позирует на скамейке в черном облегающем наряде с глубоким декольте. "Почтили гения памятью", — подписала фото телеведущая.
Однако многие подписчики Алены Водонаевой не оценили ее фотосессию, посчитав ее поступок оскорбительным и неуместным.
"Все это очень неуместно и выглядит вызывающе", "Ну докатились!", "С голой грудью на кладбище!", "Зачем вообще все это фоткать и сюда выкладывать?", "Такое декольте на кладбище... Ну так себе", "С голой грудью, но в платке", "С покрытой головой, но с открытыми плечами. Я думаю, это лишнее", "Зачем на кладбище делать фото, пиар очередной", "На кладбищах обязательно фоткаться?" — пишут пользователи Сети.
Алена Водонаева ранее перенесла микроинсульт. Попавшая в больницу звезда призналась, что начала задыхаться в больнице после того, как ей поставили капельницу. Об этом телеведущая рассказала на своей странице в инстаграме.
"Мне поставили капельницу. Через несколько секунд мне стало плохо от нее, я начала задыхаться. В прямом смысле. Почувствовала сухость в горле и начала хватать ртом воздух. Видимо, какая-то индивидуальная непереносимость. Капельницу убрали. Ни один врач после этого ко мне не зашел. ВООБЩЕ!" — возмутилась Алена Водонаева.
Звезда "Дома-2" предположила, что врачи обиделись после того, как она пожаловалась на сотрудницу реанимации, которая якобы поставила капельницу без перчаток.
При этом Алена Водонаева поблагодарила сотрудников скорой помощи. "Если бы не она, я не знаю, что было бы со мной", — отметила звезда.
Как писал NEWSTES, ранее Водонаева снялась без трусов с кустом между ног.