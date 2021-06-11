"С голой грудью на кладбище!": Водонаева возмутила фанатов Балабанова фотосессией у его могилы

Вадим Карасев

38-летняя Алена Водонаева возмутила своих подписчиков. Звезда "Дома-2" снялась на кладбище в откровенном виде, сообщает Cosmopolitan.

Алена Водонаева устроила неожиданную фотосессию на кладбище у могилы кинорежиссера Алексея Балабанова, скончавшегося в 2013 году.



На снимках звезда позирует на скамейке в черном облегающем наряде с глубоким декольте. "Почтили гения памятью", — подписала фото телеведущая.

Однако многие подписчики Алены Водонаевой не оценили ее фотосессию, посчитав ее поступок оскорбительным и неуместным.

"Все это очень неуместно и выглядит вызывающе", "Ну докатились!", "С голой грудью на кладбище!", "Зачем вообще все это фоткать и сюда выкладывать?", "Такое декольте на кладбище... Ну так себе", "С голой грудью, но в платке", "С покрытой головой, но с открытыми плечами. Я думаю, это лишнее", "Зачем на кладбище делать фото, пиар очередной", "На кладбищах обязательно фоткаться?" — пишут пользователи Сети.

Алена Водонаева ранее перенесла микроинсульт. Попавшая в больницу звезда призналась, что начала задыхаться в больнице после того, как ей поставили капельницу. Об этом телеведущая рассказала на своей странице в инстаграме.

"Мне поставили капельницу. Через несколько секунд мне стало плохо от нее, я начала задыхаться. В прямом смысле. Почувствовала сухость в горле и начала хватать ртом воздух. Видимо, какая-то индивидуальная непереносимость. Капельницу убрали. Ни один врач после этого ко мне не зашел. ВООБЩЕ!" — возмутилась Алена Водонаева.

Звезда "Дома-2" предположила, что врачи обиделись после того, как она пожаловалась на сотрудницу реанимации, которая якобы поставила капельницу без перчаток.

Просто вдумайтесь, мне реально не сказали, что это было вообще (я про капельницу) и на что может быть такая реакция организма. Я сказала дежурному на этаже, что хочу домой, и попросила выписать меня. Дежурный врач принесла мне выписку. Просто дала в руки, без каких-либо "медицинских напутствий", которые обычно бывают, и ушла. Мне никто не сказал, как лечиться теперь, что пить и какие капельницы ставить. Я просто взяла бумажки и ушла из больницы в тапочках, в которых приехала на скорой. Вот как я их выбесила. Только, простите, чем? Я икру, может, черную требовала? Или каких-то особых привилегий? Нет) Мы все прекрасно понимаем чем.

При этом Алена Водонаева поблагодарила сотрудников скорой помощи. "Если бы не она, я не знаю, что было бы со мной", — отметила звезда.

Как писал NEWSTES, ранее Водонаева снялась без трусов с кустом между ног.