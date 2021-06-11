Шэрон Стоун, Кэти Холмс с дочерью Сури, Хилария и Алек Болдуин и другие на Tribeca Film Festival

Вадим Карасев

Вчера в Нью-Йорке открылся международный конкурс кинофильмов Tribeca Film Festival. Уже в первый день своей работы он собрал немало звездных гостей, среди которых были Шэрон Стоун, звезда сериала "Игра престолов" Кит Харингтон, Роберт Де Ниро, Алек и Хилария Болдуин и многие другие. Заглянула на него и Кэти Холмс с 15-летней дочерью Сури Круз.

Открывал фестиваль фильм "На высоте мечты", премьеру которого не смогла пропустить 63-летняя Шэрон Стоун. На красной дорожке актриса появилась в леопардовом шелковом костюме в пижамном стиле, состоящем из удлиненного жакета и укороченных брюк с бахромой. Несмотря на то что в фильме актриса не снималась, она пришла поддержать проект режиссера Джона М. Чу, известного по работе над фильмом "Безумно богатые азиаты", и с удовольствием позировала фотографам.

"На высоте мечты" — это фильм-мюзикл о владельце винного магазина, который живет в Нью-Йорке и мечтает накопить деньги, чтобы вернуться домой в Доминиканскую Республику.

В рамках фестиваля также состоится премьера короткометражного фильма Almost a Year, одну из ролей в котором исполнил бывший возлюбленный Кэти Холмс Эмилио Витоло. Сама актриса выступила продюсером проекта. Пара уже рассталась, но с бывшим бойфрендом Кэти осталась в хороших отношениях и, представляя фильм в своем инстаграме, назвала Витоло талантливым и замечательным.

Продлится фестиваль до 20 июня, так что, вполне возможно, за эти дни список его звездных гостей заметно пополнится, особенно учитывая то, что за год пандемии многие знаменитости успели соскучиться по выходам в свет.





Шэрон Стоун





Хелен Хант





Кит ХарингтонДжоан СмоллсМарк ЭнтониПатти СмитДебби Харри с гостемДаррен Аронофски и Патти СмитКэти Холмс с дочерью Сури









Хилария и Алек БолдуинАлек Болдуин и Роберт Де НироРоберт Де НироШейла Невинс и Вупи Голдберг