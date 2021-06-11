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Школьники Амурской области получат губернаторские стипендии за успехи в олимпиадах

Школьники Амурской области получат губернаторские стипендии за успехи в олимпиадах

885 школьников Амурской области получат губернаторские стипендии за победу или призовые места на муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. 
Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона. 

«За успехи на олимпиадах амурским школьникам выплатим почти 13 миллионов рублей. На муниципальном уровне из 885 победителей 159 получат две и более стипендии. Этим же могут похвастаться семь участников регионального тура, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов. – Правительство области заинтересовано в том, чтобы наша молодежь оставалась жить и работать в родном регионе, для этого прилагаются все усилия».

Победителям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников выплачивается по 10 тысяч рублей, призерам регионального этапа – по 15 тысяч рублей, победителям регионального этапа – по 20 тысяч рублей.

Стипендия носит персональный характер и выплачивается единовременно за каждое звание победителя и призера. Так, рекордсменкой по количеству стипендий на муниципальном уровне стала семиклассница из школы № 3 города Сковородино Юлия Ларина. Участвуя и побеждая в олимпиадах по различным предметам, она заработала сразу восемь стипендий.

По шесть стипендий будет выплачено десятикласснице из гимназии № 2 города Тынды Алисе Свиридовой, ее сверстнику из школы № 7 ЗАТО Циолковский Сергею Климову и ученице седьмого класса из лицея № 11 города Благовещенска Марии Михайленко. Пять школьников получат по пять губернаторских стипендий. 

Выплаты будут  начислены не позднее 31 августа.

# Общество
По материалам: edu.ru

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