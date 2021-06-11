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Собянин предупредил об опасной ситуации с ковид: "Пик заболеваемости сдвинулся на июнь-июль"

Собянин предупредил об опасной ситуации с ковид: "Пик заболеваемости сдвинулся на июнь-июль"

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" предупредил об агрессивном наступлении COVID-19 и ухудшении течения заболевания. По словам градоначальника, довольно много жителей столицы лежит сейчас в реанимации на ИВЛ, а пик заболеваемости пришелся не на апрель-май, как в прошлом году, а сдвинулся на июнь-июль месяц.

"Около половины москвичей уже получили свой иммунитет, либо переболев, либо сделав прививку. Но тем не менее мы видим, как агрессивно выступает COVID... Думали, что весенний пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся на июнь-июль месяц, и этот пик достаточно высок", — сказал он.

Собянин добавил, что контроль за соблюдением санитарных правил в городе будет усилен. Антикоронавирусные требования в столице ужесточению не подвергнутся, однако проверки исполнения существующих мер будут строже.

Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять.

5 декабря 2020 года в Москве стартовала программа вакцинации — это самое эффективное средство борьбы с инфекцией. Получить прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, работающих ежедневно с 08:00 до 20:00, в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Также для столичных жителей доступны услуги выездных бригад. Они работают на ВДНХ, в ГУМе, ЦУМе, фуд-молле "Депо", флагманских офисах "Мои Документы" и торговых центрах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

На текущий момент в Москве от коронавируса привились уже 1,5 млн человек. Недавно началась вакцинация в вузах столицы, а в скором времени пройти процедуру смогут и сотрудники средних и крупных предприятий, причем прямо на рабочем месте.

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По материалам: uposters.ru

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