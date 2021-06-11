Таинственный вид скальных летяг разделили на три вида

Вадим Карасев

Зоологи из Австралии и Китая пришли к выводу, что обитающие в горах Азии малоизученные скальные летяги представляют собой не один вид, как считалось ранее, а три вида.

Скальную летягу (Eupetaurus cinereus) описал в 1888 году британский зоолог Олфрид Томас по двум шкурам и черепу, привезенным из районов Астор и Гилгит на севере Пакистана. Долгое время она была известна лишь по одиннадцати шкуркам, добытым еще в XIX веке. Скальная летяга считалась исчезнувшей, но в 1994 году ее снова обнаружили в долине Сай и Балти Гали на севере Пакистана. В 2004 году животное было снято на видео компанией Dinets в долине Райкот недалеко от Нанга-Парбата в Пакистане. Исследование 2012 года показало расширение ареала скальной летяги в верховьях долины Нилум, в штате Джамму и Кашмир. Этот вид живет в труднодоступных зарослях на крутых склонах среди скал, на высотах более 3500 метров. Длина тела животного составляет 42–60 см, длина хвоста — 43–54,5 см, а вес — 1,4–2,5 кг. У животного длинный и густой мех с серым рисунком. Судя по строению зубов, питается скальная летяга жесткой растительной пищей, в том числе иглами сосны.

«Скальная летяга, как известно, питается сосновыми иглами и прячется в каменистых расщелинах, у нее самая высокая коронка коренных зубов среди белок-летяг. Фекалии, моча и волосы этого животного затвердевают, образуя вещество мумие, которое используется в традиционной медицине, — пишут исследователи. — Однако экология новых видов остается малоизученной и требует дальнейших исследований».

В ходе исследования ученые измерили и сфотографировали музейные образцы и просмотрели опубликованные записи о скальных летягах. Они обнаружили, что этот род встречается в трех далеко отстоящих друг от друга районах Гималаев, расположенных на западе (северный Пакистан и северо-западная Индия), в центральной части (юго-центральный Тибет, северный Сикким и западный Бутан) и на юго-востоке (северо-запад китайской провинции Юньнань). Используя морфологические исследования и молекулярный анализ, ученые обнаружили, что эти три популяции представляют разные виды. Два из них теперь описаны как новые виды: тибетская скальная летяга (Eupetaurus tibetensis) и юньнанская скальная летяга (Eupetaurus nivamons). Вид Eupetaurus cinereus, обитающий в Индии и Пакистане, теперь предложено именовать западной скальной летягой.

Результаты были опубликованы в Зоологическом журнале Линнеевского общества.