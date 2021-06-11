"Только идиот наденет": дизайнеров новых кроссовок NIKE высмеяли за 2 ошибки в названии бренда

Вадим Карасев

Спортивный бренд Nike высмеяли в Сети из-за новых кроссовок, в дизайне которых были использованы буквы греческого алфавита, сообщает Independent.

На пятке левого ботинка новой модели Air Force 1 Lows серебристой нитью дизайнеры хотели вышить название бренда с использованием греческих букв.



Однако пользовательница твиттера обратила внимание, что была допущена в написании слова — по правилам греческого языка оно на самом деле произносится как "пикс", а не "нике", как задумали дизайнеры, посвятившие Air Force 1 Lows богине победы Нике.

"Не знаю, как это пережить. Я в ярости. Только идиот наденет кроссовки с надписью "пикс" и будет думать, что там вышито "Нике". Мне все равно, в чем ходят идиоты, но, боже мой, в мире живут 11 миллионов греков — посоветуйтесь хотя бы с одним!" — цитирует Lenta.ru Зои Гарднер.

Пост женщины получил поддержку множества юзеров, но компания Nike пока что не прокомментировала ошибку.

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