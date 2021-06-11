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"Только идиот наденет": дизайнеров новых кроссовок NIKE высмеяли за 2 ошибки в названии бренда

"Только идиот наденет": дизайнеров новых кроссовок NIKE высмеяли за 2 ошибки в названии бренда

Спортивный бренд Nike высмеяли в Сети из-за новых кроссовок, в дизайне которых были использованы буквы греческого алфавита, сообщает Independent.

На пятке левого ботинка новой модели Air Force 1 Lows серебристой нитью дизайнеры хотели вышить название бренда с использованием греческих букв.

Однако пользовательница твиттера обратила внимание, что была допущена в написании слова — по правилам греческого языка оно на самом деле произносится как "пикс", а не "нике", как задумали дизайнеры, посвятившие Air Force 1 Lows богине победы Нике.

"Не знаю, как это пережить. Я в ярости. Только идиот наденет кроссовки с надписью "пикс" и будет думать, что там вышито "Нике". Мне все равно, в чем ходят идиоты, но, боже мой, в мире живут 11 миллионов греков — посоветуйтесь хотя бы с одним!" — цитирует Lenta.ru Зои Гарднер.

Пост женщины получил поддержку множества юзеров, но компания Nike пока что не прокомментировала ошибку.

Как писал NEWSTES, куриный наггетс продают за 7,2 миллиона рублей. Он просто похож на персонажа компьютерной игры.

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По материалам: uposters.ru

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