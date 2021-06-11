Украина должна стать региональным лидером в политическом и экономическом развитии - Шмыгаль

Лидия Мартынова

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с американским меценатом украинского происхождения Юрием Чоповским важность укрепления международного имиджа Украины и содействие диаспоры в привлечении международных инвесторов.Об этом глава правительства написал в Телеграме после встречи с бизнесменом."Обсудили важность укрепления международного имиджа Украины и содействие диаспоры в привлечении в нашу страну международных инвесторов. У нас есть общая цель: Украина должна стать региональным лидером в части политического и экономического развития", - написал Шмыгаль.По его словам, украинцы за рубежом являются движущей силой для популяризации нашей страны в мире. "Рад был встретиться с Юрием Чоповским - американским меценатом украинского происхождения, который является одним из спонсоров украинской программы при Стэнфордском университете", - подчеркнул Премьер.Шмыгаль также отметил, что Чоповский на протяжении многих лет вносит вклад в развитие украинского бизнеса и вместе с семьей оказывает поддержку ряду гуманитарных, благотворительных и культурных программ для развития украинского общества.