В 2021 году более 6 тысяч человек справились со всеми заданиями «Диктанта Победы» – Сергей Нарышкин

Алексей Вольцев

В 2021 году более 6 тысяч человек справились со всеми заданиями «Диктанта Победы», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

«Должен сказать, что участники показали очень хорошие результаты, в целом продемонстрирован высокий уровень знаний: более 6 тысяч человек смогли успешно выполнить задания. Члены жюри выразили желание поощрить тех, кто сумел дать правильные ответы в максимально короткий промежуток времени. Эти люди будут отмечены призами, а на следующий год смогут стать зрителями парада Победы на Красной площади. Церемония награждения запланирована на 24 июня, она пройдет в Государственном историческом музее», – сказал Сергей Нарышкин.

Всего диктант написали около 1,5 миллиона человек.

Сергей Нарышкин поблагодарил всех, кто принимал участие в организации акции.

«За последние годы участие в диктанте стало и доброй традицией, и даже потребностью для сотен тысяч наших граждан. <...> Сам жанр диктанта предполагает, что главное в нем – не победа, а участие, главная цель, которую мы ставили, состоит в том, чтобы участники этой акции еще и еще раз почувствовали свою сопричастность с великой историей нашего Отечества», – добавил Сергей Нарышкин.

«Диктант Победы» проводится с 2019 года. Цель акции – привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи. Организаторы проекта – Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и другие. Акция проходит при поддержке Минпросвещения России.