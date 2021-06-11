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В «Артек» приехали победители и призёры международных литературных конкурсов из Сирии

В «Артек» приехали победители и призёры международных литературных конкурсов из Сирии

17 детей из Сирийской Арабской Республики прибыли в Международный детский центр «Артек» при организационной поддержке Минпросвещения России и Минобороны России. О такой поездке страны договорились в ноябре 2020 года в Сирии на международной конференции по возвращению беженцев, информирует Минпросвещения России.

Ребята из школ Латакии и Дамаска стали победителями и призёрами Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» и конкурса «Читаем А.С. Пушкина», благодаря чему они получили возможность приехать на седьмую смену в «Артек». В лагере сирийские школьники смогут ближе познакомиться с историей и культурой России, что будет стимулом продолжать изучать русский язык.

С 2014/15 учебного года русский язык введён в программу сирийских общеобразовательных школ в качестве второго иностранного языка. В 2018/19 учебном году 18 850 сирийских учеников с 7-го по 11-й класс изучали русский язык. В 2020/21 учебном году число школьников, изучающих русский язык, превысило 30 500 человек. Граждане Сирийской Арабской Республики принимают активное участие в международных конкурсах и олимпиадах по русскому языку.

В 2019 году около 100 преподавателей русского языка образовательных организаций Сирии прошли курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку на базе Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку при Национальном центре по разработке и совершенствованию учебных программ Министерства просвещения Сирийской Арабской Республики. Открытие центра состоялось в Дамаске в декабре 2019 года при поддержке Минпросвещения России.

# Общество
По материалам: edu.ru

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