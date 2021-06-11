В Австралии открыли неизвестный ранее вид гигантских динозавров

Алексей Вольцев

Австралийские палеонтологи открыли новый вид огромных длинношеих динозавров под названием зауроподов. Их останки были обнаружены в 2005 году в Квинсленде. Результаты исследования опубликованы в журнале Peer J.На тот момент ученые нашли окаменелости неизвестного зауропода. Это были останки большого размера, отличающиеся хрупкостью. Кости плохо сохранились, поэтому их изучение было трудным процессом.Однако совместно с российским палеохудожником Владиславом Константиновым местные палеонтологи определили вид динозавра и отнесли его к новому роду и виду Australotitan cooperensis. Назвав животное в честь бассейна Купер-Эроманга и реки Купер-Крик, возле которого обнаружили находку.Отмечается, что динозавр обитал около 96-92 миллиона лет назад.Сравнительный анализ костей A. cooperensis и трех других видов зауропод из формации Уинтон: Wintonotitan wattsi, Diamantinasaurus matildae и Savannasaurus elliottorum показал, что A. cooperensis намного крупнее остальных австралийских зауропод. Длина его плечевой кости достигала 149,4 сантиметра, в сравнении 126 сантиметров у других. А длина бедренной кости нового вида была 214,6 сантиметра. Длину всего динозавра авторы работы оценивают примерно в 25-30 метров.