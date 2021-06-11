В Хабаровском крае участники акции «Сад памяти» высадили 12 тысяч молодых деревьев

Алексей Вольцев

В Хабаровском крае участники акции «Сад памяти» высадили 12 тысяч молодых деревьев, сообщает пресс-служба Правительства Хабаровского края.

«Масштабные посадки деревьев уже прошли в Хабаровске, Амурске, Бикине и Комсомольске-на-Амуре. За несколько месяцев сотрудники лесничеств и лесных хозяйств, работники местного самоуправления и жители высадили саженцы кедра, лиственницы, ели, рябины, березы и других пород деревьев. К акции привлекли и воспитанников школьных лесничеств края. К примеру, ребята из школьного лесничества «Лесной патруль» школы № 5 поселка ЦЭС в Верхнебуреинском районе посвятили посадку деревьев памяти своего односельчанина ветерана Великой Отечественной войны Владислава Сергеевича Ужинкина. Он участвовал в боевых действиях с августа по сентябрь 1945 года на Тихоокеанском флоте. Был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией». Его уже нет в живых, но посаженные деревья будут напоминать о его заслугах», – отметила ведущий эксперт Комитета лесного хозяйства края Сания Шакирова.

Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы войны.

Среди задач акции – воспитание деятельного патриотизма у подрастающего поколения, экологическое просвещение, укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и другими государствами.

Участниками «Сада памяти» стали уже сотни тысяч человек из России и других стран. Присоединиться к эколого-патриотической акции и посмотреть все места ее проведения можно на официальном сайте садпамяти2021.рф. Чтобы поддержать акцию, также можно высадить дерево у себя на участке либо нарисовать его вместе с детьми, а потом добавить информацию об этом на карту акции и выложить в соцсетях историю своего героя, пометив публикацию хештегом #СадПамятиДома. Каждый участник получит онлайн-сертификат.

Организаторы акции «Сад памяти» – Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Акция продлится до 22 июня и завершится в Бресте.