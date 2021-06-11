В Италии на 100 тысяч жителей в среднем приходится 25 случаев заболевания COVID-19 в неделю

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

17:30 Автор: Александр Тараканов

В Италии мониторинг эпидемиологической ситуации в стране, проведённый с 4 до 10 июня Высшим институтом здоровья (Iss) совместно с министерством здравоохранения, показал, что во всех областях и автономных провинциях наблюдается низкий уровень опасности COVID-19, кроме Сардинии. На острове эпидемиологическая опасности соответствует умеренному уровню. Об этом сообщает в пятницу ANSA.

Агентство указывает, что коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в среднем по стране остался прежним, как и неделю назад, 0,68, в то же время число заболеваний COVID-19 в неделю на 100 тысяч жителей снизилось с 32 до 25.

Отделения интенсивной терапии заполнены тяжелобольными COVID-19 в среднем по стране на восемь процентов. Заполняемость других отделений лечебных заведений, отведённых для больных коронавирусом нового типа, также составляет восемь процентов.

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Министр здравоохранения Роберто Сперанца, слова которого приводит ANSA, считает, что ускорение прививочной компании и снижение заболеваемости COVID-19 позволяет расширить в стране «белую зону» низкой эпидемиологической опасности.

В публикации говорится, что в зону, в которой отменяется большинство карантинных ограничений, кроме обязанностей носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, с понедельника, 14 июня, войдут Эмилия-Романья, Ломбардия, Лацио, Пьемонт, Апулия и автономная провинция Тренто. Они присоединяться к уже находящимся в «белой зоне» Абруццо, Лигурии, Умбрии, Венето, Молизе, Фриули-Венеции-Джулии и Сардинии.

Согласно официальным данным, в Италии с 4 июня число точно установленных носителей COVID-19 снизилось с 200 192 до 169 309. За прошедшие сутки выявлено 2079 новых случаев инфицирования. Всего же за время пандемии число заразившихся в стране коронавирусом, включая 126 855 умерших и 3 943 704 выздоровевших, составляет 4 239 868. По состоянию на утро 11 июня количество сделанных прививок от COVID-19 в Италии равно 40 504 155, при этом число прошедших полный курс иммунизации составляет 13 654 623, что соответствует 23,04 процента населения страны.

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