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В Италии рекомендовали вакцину AstraZeneca только людям старше 60 лет

В Италии рекомендовали вакцину AstraZeneca только людям старше 60 лет

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


22:11  Автор: Александр Тараканов



Научно-технический комитет при правительстве Италии рекомендовал использовать препарат AstraZeneca для вакцинации против коронавируса только людей старше 60 лет. Об этом в ходе пресс-конференции в правительственном Дворце Киджи в пятницу заявил глава Высшего совета здравоохранения Франко Локателли, трансляция велась RaiNews24.

Более молодым гражданам он рекомендовал использовать мРНК-вакцины (mRNA). 

Накануне в генуэзской клинике скончалась 18-летняя девушка, которой 25 мая была сделана прививка от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Как сообщают СМИ, это уже не первый летальный случай в стране, связанный с использованием данной вакцины.   

По данным Министерства здравоохранения Италии на пятницу, в стране за сутки сделано более 217 тысяч тестов на коронавирус, выявлен 1901 случай заражения, что на 178 случаев меньше, чем днём ранее. Соотношение количества сделанных тестов и числа полученных положительных результатов составило 0,9 процента (против одного процента 10 июня). Больше всего инфицированных выявлено на Сицилии (273), а также в Ломбардии (270), Кампании (199), Лацио (169), Тоскане (146), Апулии (140) и Эмилии-Романье (139).

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Число точно установленных носителей коронавирусной инфекции в Италии сейчас составляет 165 239 (минус 2,40 процента за сутки). Госпитализированы с симптомами болезни 3 876 человек (минус 6,67 процента). В отделениях интенсивной терапии проходят лечение 597 тяжелобольных (минус 4,63 процента). На карантине и домашней самоизоляции находятся ещё 160 766 бессимптомных носителей вируса (минус 2,29 процента).

За сутки признаны выздоровевшими 5 893 человека, за то же время скончались 69 больных. За все время пандемии в стране заразились коронавирусом 4 241 700 человек, включая 126 924 умерших и 3 949 597 выздоровевших.

По данным Il Sole 24 Ore, в Италии по состоянию на вечер 11 июня сделано 40 719 560 прививок от COVID-19, число прошедших полный курс иммунизации составляет 13 713 224, что соответствует 23,14 процента населения страны.


#вакцинация #Италия


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По материалам: pnp.ru

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