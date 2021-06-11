В Кочубеевском округе Ставрополья в пяти школах созданы центры «Точка роста»

Алексей Вольцев

В Кочубеевском муниципальном округе Ставрополья в пяти школах созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает «Ставропольская правда».

Они появились в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В этом году центры «Точка роста» откроются еще в трех школах округа.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.