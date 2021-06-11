В Костромской автодорожный колледж поступила техника для новых производственных мастерских

Анастасия Иванова

На базе Костромского автодорожного колледжа в рамках нацпроекта «Образование» в этом году будут созданы четыре мастерские по обслуживанию грузовой техники, покраске автомобилей, управлению фронтальным погрузчиком и экскаватором. На совершенствование материально-технической базы из федерального и областного бюджетов выделено порядка 30 миллионов рублей, сообщает Департамент образования и науки Костромской области.

В регионе идет модернизация материально-технической базы средних профессиональных организаций. В 2019 году пять IT-мастерских были открыты в Костромском политехническом колледже, в 2020 году – еще пять мастерских сферы услуг в Торгово-экономическом колледже. В этом году участником проекта стал Костромской автодорожный колледж. Здесь будут открыты четыре мастерские для подготовки специалистов дорожной отрасли – одной из приоритетных в регионе.

Летом в автодорожный колледж ожидается поступление и другого оборудования – двух грузовых автомобилей, окрасочно-сушильной камеры. Сейчас идет ремонт помещений для новых мастерских. Их открытие запланировано на сентябрь.