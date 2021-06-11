В Мининском педуниверситете откроют технопарк и педагогический «Кванториум»

Анастасия Иванова

Технопарк и педагогический «Кванториум» появятся в Мининском университете в 2021 году, сообщает пресс-служба вуза.



На средства, которые дополнительно выделили вузу, будет закуплено новое оборудование, проведен ремонт здания.



«Новая площадка позволит студентам проводить исследования в области генетики, аналитической химии и фундаментальной физики, создавать робототехнические системы, развиваться в сфере IT и разработке виртуальной и дополненной реальности, – рассказал и. о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков. – Межфакультетские площадки, формирующие универсальные педагогические компетенции, появятся во всех 33 вузах, а мы среди первопроходцев. Перед нами большая ответственность: работы предстоит много, при этом срок реализации до декабря 2021 года».



На совещании с ректорами, которое состоялось 7 июня в Москве, министр просвещения РФ Сергей Кравцов представил комплекс мероприятий по поддержке материально-технической базы педагогических университетов в рамках послания президента РФ Владимира Путина Федерального Собранию.



В итоге педагогические «Кванториумы» должны появиться во всех 33 педвузах страны.