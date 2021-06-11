В педагогических вузах появятся межфакультетские технопарки

Лидия Мартынова

На заседании Российского Союза ректоров по вопросам развития педагогического образования обсудили модернизацию педвузов. Так, например, в каждом из 33 вузов, подведомственных Минпросвещения России, появятся межфакультетские технопарки универсальных педагогических компетенций. Об этом сообщил Министр просвещения России Сергей Кравцов, информирует пресс-служба Минпросвещения России.

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Президент Российского Союза ректоров, Президент Ассоциации классических университетов России, академик РАН Виктор Садовничий отметил, что сегодня 229 российских вузов реализуют программу подготовки педагогических кадров, из них 33 вуза – профильные, подведомственные Минпросвещения России. Ежегодно они выпускают 90 тысяч человек.

Виктор Садовничий рассказал об опыте двух школ: Специализированного учебно-научного центра – школы-интерната имени А.Н. Колмогорова (СУНЦ МГУ) и университетской гимназии МГУ. За всё время своего существования СУНЦ подготовил 3 тысячи кандидатов и докторов наук. По словам ректора МГУ, необходимо изучать и использовать практики работы таких школ.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что МГУ имеет признанный высокий статус, в университете на профессиональном уровне функционирует факультет педагогического образования.

«На Министерство просвещения Российской Федерации возложена ответственность за качество школьного образования во всей России, а ключевой фигурой, от которой зависит качество школьного образования, является учитель. Для нас нет различий, в каком именно вузе обучался педагог, важен конечный итог – высокие качество и уровень его подготовки, соответствующие запросам детей, родителей и общества», – сказал Сергей Кравцов.

Президент России в недавнем ежегодном Послании Федеральному Собранию предложил направить дополнительные средства на оснащение российских педагогических вузов. В ближайшие два года на капитальный ремонт и техническое оснащение будет дополнительно направлено 10 миллиардов рублей.

«Из запланированных 10 миллиардов мы рассматриваем возможность создания межфакультетских технопарков универсальных педагогических компетенций в каждом из 33 наших педагогических вузов. Это будут современные, технологически насыщенные образовательные пространства для педагогического проектирования, а также площадки для проведения оценочных процедур в рамках мониторинга качества педагогического образования», – сказал Министр.

Он подчеркнул, что главными задачами функционирования таких центров станут приобретение опыта реализации междисциплинарных и метапредметных проектов, организация исследовательской работы, формирование функциональной грамотности и многое другое.

Будет проведено и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава по формированию универсальных педагогических компетенций, включая развитие функциональной грамотности обучающихся.

Минпросвещения России сформирована программа с рабочим названием «Президентский проект «Учитель будущего поколения России», в рамках которой пройдёт модернизация педагогических вузов не только с точки зрения условий, но и с точки зрения программ подготовки и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, на что в этом году будет направлено почти 5 миллиардов рублей.

«Мы также предлагаем разработать концепцию «Ядра высшего педагогического образования», обеспечивающую единство при формировании универсальных, общепрофессиональных и сквозных профессиональных компетенций будущих педагогов», – добавил Министр.

Он обратил внимание на создание педагогических «Кванториумов», где будущие педагоги познакомятся с новейшим учебным оборудованием, которое сегодня поставляется в школы и с чем им непосредственно предстоит работать. В текущем году будут открыты десять таких образовательных площадок, а в последующие два года они откроются во всех остальных педвузах.

В 2021 году Минпросвещения увеличило финансирование научно-исследовательских работ более чем в три раза, теперь оно составляет до 500 миллионов рублей. В университетах создаются федеральные центры научно-методического сопровождения педагогических работников. В них будут проводиться научные исследования по детской психологии, физиологии, влиянию на детей информационных технологий, организации воспитательной работы и другим темам.

Сергей Кравцов также остановился на теме трудоустройства выпускников. По словам Министра, это один из главных показателей эффективности и востребованности вуза и необходимо трудоустроить каждого выпускника.

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Российский Союз ректоров (РСР) – общероссийская общественная организация, объединяющая более 700 ректоров (руководителей), президентов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации.