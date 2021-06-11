В Польше объяснили причины ненависти ко всему российскому

Вадим Карасев

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил, что причины ненависти польских политиков ко всему российскому кроются в попытках угодить президенту США Джо Байдену.

"Ваша глубокая ненависть ко всему российскому или советскому проистекает из очевидной для вас убежденности в том, что наш всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а вас за вашу решимость в словесных атаках на "империю зла" он может даже похвалить", — цитирует его издание Myśl Polska.

По словам Модзелевского, если Вашингтон пойдет на сближение с Москвой, то польская русофобия исчезнет без следа. Поляки сразу сменят позицию по отношению к России, ведь прежняя перестанет быть выгодной.

И что сделают тогда ненавистники, которые вложили столько сил в борьбу с "российской угрозой"? Ответ прост: они сменят позицию, поскольку прежняя перестанет быть выгодной. Никто не станет их содержать. Польская русофобия внезапно исчезнет, поскольку появятся "новые приоритеты". Подобные чудеса возможны только при такой совершенной системе, как либеральная демократия.

Ранее Ruposters писал, что в Польше боятся затягивающейся вокруг государства "российско-немецкой петли".