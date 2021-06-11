В Польше объяснили причины ненависти ко всему российскому
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил, что причины ненависти польских политиков ко всему российскому кроются в попытках угодить президенту США Джо Байдену.
"Ваша глубокая ненависть ко всему российскому или советскому проистекает из очевидной для вас убежденности в том, что наш всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а вас за вашу решимость в словесных атаках на "империю зла" он может даже похвалить", — цитирует его издание Myśl Polska.
По словам Модзелевского, если Вашингтон пойдет на сближение с Москвой, то польская русофобия исчезнет без следа. Поляки сразу сменят позицию по отношению к России, ведь прежняя перестанет быть выгодной.
Ранее Ruposters писал, что в Польше боятся затягивающейся вокруг государства "российско-немецкой петли".