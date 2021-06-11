В Россельхознадзоре порекомендовали прививать против COVID-19 норок и хорьков

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

01:27 Автор: Евгения Филиппова

Вакцинацию животных против новой коронавирусной инфекции рекомендуют проводить звероводческим фермам, где разводят виды, восприимчивые к COVID-19, в том числе, хорьков и норок. Такая профилактика добровольна. Также стоит заняться вакцинацией организациям, где на ограниченной территории содержится большое количество зверей - центрам передержки бездомных животных и служебного собаководства. Об этом сообщила «Парламентской газете» пресс-служба Россельхознадзора. При этом ведомство не считает необходимым проводить поголовную вакцинацию среди домашних питомцев. При желании владельцы могут их привить в ветеринарных клиниках в крупных городах.

31 марта в Россельхознадзоре сообщили, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных «Карнивак-Ков». Препарат разработали учёные Федерального центра охраны здоровья животных, подведомственного федеральной службе.

«Профилактический препарат рекомендован, в первую очередь, звероводческим хозяйствам, которые находятся в группе риска. Речь идет о компаниях, которые занимаются разведением потенциально восприимчивых к COVID-19 животных, в том числе норок и хорьков», — сообщили в Россельхознадзоре. Вакцинация рекомендована, но не обязательна, отметили в ведомстве.

Также стоит проводить вакцинацию учреждениям, которые занимаются передержкой бездомных животных, центрам служебного собаководства, то есть организациям, где содержат большое количество животных на ограниченной территории, и они контактируют с людьми.

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Надо отметить, что научных подтверждений тому, что заболевание может передаваться от животных к людям, нет, подчеркнули в ведомстве. Но научные данные подтверждают, что звери заражаются от инфицированных людей. Вирус может передаваться и между определёнными видами. По данным Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), межвидовая передача возможна среди хорьков, норок, енотовидных собак и некоторых других животных, особенно при их скученном содержании.

Наиболее восприимчивы к вирусу хорьки, норки, дикие и домашние кошки, приводят данные МЭБ в Росприроднадзоре. Могут заразиться и енотовидные собаки, золотые сирийские хомячки, новозеландские белые кролики, в меньшей степени собаки и другие животные. Такую информацию получили с помощью экспериментов и в естественных условиях, когда животные контактировали с инфицированными людьми, пояснили в пресс-службе ведомства.

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При этом как правило животные переносят CОVID-19 легко. Очевидные симптомы, а в отдельных случаях тяжёлое течение болезни, встречается у диких и домашних кошек.

Интерес к препарату «Карнивак-Ков» проявляют также владельцы домашних питомцев, которые часто берут животных с собой в путешествия. Вакцина уже поступает в регионы. Первую промышленную партию забронировали ветеринарные клиники и ветеринарные службы крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Магнитогорска, Новосибирска и многих других. Следом будут выпущены и другие серии вакцин, сообщили в ведомстве.

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