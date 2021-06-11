В случае плохой отметки у школьников должна быть возможность оперативно пересдать ЕГЭ
Отсутствие возможности оперативной пересдачи единого государственного экзамена является болевой точкой, которая сейчас беспокоит выпускников и их родителей. Это то направление, над которым нужно работать, считает председатель управляющего совета школы № 1002 (г. Москва), директор Института довузовской подготовки и ответственный секретарь приемной комиссии РТУ МИРЭА Игорь Рогов. Об этом он рассказал в эфире онлайн-программы «Образовательная среда».
Рособрнадзор постоянно возвращается к вопросу о том, что сдача ЕГЭ должна быть организована чаще чем раз в год, как это делается сейчас. Это то направление, над которым стоит работать, чтобы дать возможность выпускникам пересдать итоговый экзамен, считает Игорь Рогов.
По его мнению, плюсы формата ЕГЭ невозможно недооценивать. Когда у ребенка есть возможность с одними и теми же результатами выбрать несколько вузов в стране – это отличный ресурс.
Все, кто сейчас рассуждает о вреде ЕГЭ, в том числе и многие родители, на самом деле никогда в жизни не сталкивались близко с форматом единого государственного экзамена и, соответственно, не понимают, как строится сейчас итоговое испытание школьников. Игорь Рогов уверен, что в их сознании есть только устаревшие стереотипы.