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В случае плохой отметки у школьников должна быть возможность оперативно пересдать ЕГЭ

В случае плохой отметки у школьников должна быть возможность оперативно пересдать ЕГЭ

Отсутствие возможности оперативной пересдачи единого государственного экзамена является болевой точкой, которая сейчас беспокоит выпускников и их родителей. Это то направление, над которым нужно работать, считает председатель управляющего совета школы № 1002 (г. Москва), директор Института довузовской подготовки и ответственный секретарь приемной комиссии РТУ МИРЭА Игорь Рогов. Об этом он рассказал в эфире онлайн-программы «Образовательная среда».

«Многих тревожит рисковая ситуация: 11 лет мы учились, хотим в один вуз, а просто из-за того, что ребенок перенервничает, он не получит аттестат и не поступит, куда хочет. Вот эта безальтернативность, когда отсутствует возможность оперативно пересдать экзамен, или какого-то альтернативного захода, например, получить дополнительные баллы за счет побед в олимпиадах или сдачи норм ГТО. Но ты не включишься в них в июне 11 класса. Этим надо тоже заниматься в течение нескольких лет, чтобы достичь успеха. И вот это, в основном, пугает и страшит родителей», – отмечает он.

Рособрнадзор постоянно возвращается к вопросу о том, что сдача ЕГЭ должна быть организована чаще чем раз в год, как это делается сейчас. Это то направление, над которым стоит работать, чтобы дать возможность выпускникам пересдать итоговый экзамен, считает Игорь Рогов.

По его мнению, плюсы формата ЕГЭ невозможно недооценивать. Когда у ребенка есть возможность с одними и теми же результатами выбрать несколько вузов в стране – это отличный ресурс.

Все, кто сейчас рассуждает о вреде ЕГЭ, в том числе и многие родители, на самом деле никогда в жизни не сталкивались близко с форматом единого государственного экзамена и, соответственно, не понимают, как строится сейчас итоговое испытание школьников. Игорь Рогов уверен, что в  их сознании есть только устаревшие стереотипы.

«Подготовку к ЕГЭ можно назвать натаскиванием, а можно назвать методической работой, углубленным обучением. Это вопрос исключительно субъективного восприятия и заключается только в том, что человек хочет увидеть в ЕГЭ», – заключает эксперт.
# Общество
По материалам: edu.ru

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