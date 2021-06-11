В тиктоке хвалят Максима Галкина и ругают Айзу Долматову — все из-за фразы о феминистках

Вадим Карасев

Некоторым песням и фильмам требуется время, чтобы их по-настоящему оценила публика, ну а в интернете иногда с опозданием может разгореться скандал.

Так вышло на днях с комиком Иваном Абрамовым, на чье скандальное интервью о "лишнем весе" у женщин обратили внимание спустя пару месяцев и благодаря видео в тиктоке оно стало вирусным и получило широкую огласку. Теперь же благодаря тиктоку, который появился на днях, все снова обсуждают выпуск шоу Максима Галкина "Музыкалити" с участием Лаймы Вайкуле и Айзы Долматовой.





Лайма Вайкуле, Максим Галкин и Айза Долматова

Одна из пользовательниц тиктока обратила внимание на ту часть шоу, где участники обсуждали рэп. В разговоре речь зашла о том, что в рэпе часто оскорбляют или унижают женщин, ну а примером послужил прослушанный трек рэперов LOVV66 и OG Buda, где были такие слова: "Твоя сука с тобой временно, и я ее заберу, чтобы она взяла у меня в рот, общаться с ней необязательно".

@morkovkagniloy

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Айза высказала мнение, что в основном это свойственно американскому рэпу, но даже в треках российских исполнителей ее это не задевает, так как она не причисляет себя к "сучкам" и эти песни не о ней, а в целом за женщин могут биться "другие сучки".

Я феминистка, но такая, в меру феминистка,

— отметила Айза.





Айза Долматова

Галкин нашелся что ответить — этот момент и вошел в новый вирусный тикток, — и за это его теперь обожают, кажется, все зумеры сети.

Что такое "в меру феминистка"? Это как быть немножко беременной. То есть слегка защищаю права женщин, но не сильно,

— парировал Галкин.





Максим Галкин и Айза Долматова

Пользователи сети похвалили его за это.

Максим больше феминистка, чем Айза!

Уважение Максиму!

Ее слова звучат буквально: "Я феминистка, но оскорблять женщин — это нормально, потому что на оскорбления реагируют только те, к кому они относятся". Боже, что она несет!

"Я феминистка, но рэп с унижением женщин норм". Э нет, ты не феминистка!

— написали пользователи сети.

К слову, это была не единственная претензия к выпуску. Зрители не совсем поняли, почему 36-летняя Айза представляла молодое поколение, а также остались недовольны тем, что она часто во всем в итоге соглашалась с Лаймой.

У Айзы вообще свое мнение имеется? Как же быстро она переобувается!

— написали в комментариях.



