В Ульяновске пройдет финал Всероссийского конкурса «Ученик года – 2021»

Анастасия Иванова

Финальные испытания Всероссийского конкурса «Ученик года – 2021» пройдут в Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Конкурс проводится в три этапа: на первом отбор участников проходит в регионах, финалисты отбираются на втором (заочном) этапе, третий этап состоится очно, в нем примут участие более 150 человек.

По итогам первого тура будет определено 15 лауреатов, которые примут участие во втором туре. Победителем станет школьник, набравший максимальное количество баллов, еще два учащихся с высоким рейтингом будут призерами конкурса.

Обладатели «Приза зрительских симпатий» определяются общим голосованием. Кроме того, по решению дирекции конкурса будут выявлены победители в дополнительных номинациях:

«Общественник года»;

«Интеллектуал года»;

«Творческая личность года»;

«Лидер года»;

«IT-мастер года».

В ходе финала состязания пройдут не только конкурсные испытания, но и лекции, мастер-классы, тематические встречи.