Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Ульяновске пройдет финал Всероссийского конкурса «Ученик года – 2021»

В Ульяновске пройдет финал Всероссийского конкурса «Ученик года – 2021»

В Ульяновске пройдет финал Всероссийского конкурса «Ученик года – 2021»

Финальные испытания Всероссийского конкурса «Ученик года – 2021» пройдут в Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Конкурс проводится в три этапа: на первом отбор участников проходит в регионах, финалисты отбираются на втором (заочном) этапе, третий этап состоится очно, в нем примут участие более 150 человек.

По итогам первого тура будет определено 15 лауреатов, которые примут участие во втором туре. Победителем станет школьник, набравший максимальное количество баллов, еще два учащихся с высоким рейтингом будут призерами конкурса.

Обладатели «Приза зрительских симпатий» определяются общим голосованием. Кроме того, по решению дирекции конкурса будут  выявлены победители в дополнительных номинациях:

«Общественник года»;

«Интеллектуал года»;

«Творческая личность года»;

«Лидер года»;

«IT-мастер года».

В ходе финала состязания пройдут не только конкурсные испытания, но и лекции, мастер-классы, тематические встречи.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Костромской автодорожный колледж поступила техника для новых производственных мастерских
В Костромской автодорожный колледж поступила техника для новых
В Ульяновске пройдет финал Всероссийского конкурса «Ученик года – 2021»
В Ульяновске пройдет финал Всероссийского конкурса «Ученик года –
В Польше объяснили причины ненависти ко всему российскому
В Польше объяснили причины ненависти ко всему российскому
Когда на полюсах росли леса. Уровень СО2 в атмосфере Земли достиг показателей плиоцена
Когда на полюсах росли леса. Уровень СО2 в атмосфере Земли достиг
Остуда: ритуал, чтобы разлюбить человека и перестать о нем думать
Остуда: ритуал, чтобы разлюбить человека и перестать о нем думать
BTS оценили, у кого из них самое горячее тело: «Он же эталон!»
BTS оценили, у кого из них самое горячее тело: «Он же эталон!»
Инна Чурикова, Анна Слю и другие на открытии фестиваля "Кино хорошего человека"
Инна Чурикова, Анна Слю и другие на открытии фестиваля "Кино хорошего
ЕГЭ дает равные возможности всем ученикам
ЕГЭ дает равные возможности всем ученикам
В педагогических вузах появятся межфакультетские технопарки
В педагогических вузах появятся межфакультетские технопарки
В случае плохой отметки у школьников должна быть возможность оперативно пересдать ЕГЭ
В случае плохой отметки у школьников должна быть возможность
"С голой грудью на кладбище!": Водонаева возмутила фанатов Балабанова фотосессией у его могилы
"С голой грудью на кладбище!": Водонаева возмутила фанатов Балабанова
"Только идиот наденет": дизайнеров новых кроссовок NIKE высмеяли за 2 ошибки в названии бренда
"Только идиот наденет": дизайнеров новых кроссовок NIKE высмеяли за 2

Топ на сегодня

Инсайдер рассказал, как мама Меган Маркл помогает ей и принцу Гарри после рождения их дочери: "Гарри просто обожает ее!"
Инсайдер рассказал, как мама Меган Маркл помогает ей и принцу Гарри
Растущая Луна в июне 2021 года: что можно делать и что нельзя
Растущая Луна в июне 2021 года: что можно делать и что нельзя
В Волгоградской области оснащают лаборатории первого школьного технопарка «Кванториум»
В Волгоградской области оснащают лаборатории первого школьного
В «Артеке» стартовала седьмая смена
В «Артеке» стартовала седьмая смена
Кабмин выделит дополнительно 4,5 млрд рублей на возмещение половины стоимости путевки в летний лагерь
Кабмин выделит дополнительно 4,5 млрд рублей на возмещение половины

Еще по теме

Волгоградская область примет заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020»
В Бурятии стартовал конкурс «Учитель года – 2021»
Министр просвещения примет участие в финале конкурса «Учитель года России – 2020»
В Курской области пройдет конкурс «Ученик года»