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Верните деньги! Анастасия Волочкова подает в суд на Большой театр

Анастасия Волочкова сообщила своим подписчикам в Instagram о том, что она планирует судиться с Большим театром, где долгое время выступала. По словам балерины, бывшее место работы не платит ей пенсии. Волочкова убеждена, что ее незаконно уволили еще в 2003 году, поэтому она, спустя 18 лет, решила защитить свои честь и достоинство.

Волочкова хочет рассказать о незаконных действиях руководства, которые были направлены против нее. Анастасия напомнила, что она стала единственной балериной, которая смогла одержать победу в суде и доказать свою точку зрения, ведь одно дело с Большим театром она уже выигрывала. В данный момент она хочет, чтобы ей платили пенсию, но, как она сама говорит, дело совсем не в деньгах.

«За все годы моей работы в Большом театре я не получила ни копейки, ни одной зарплаты и ни одного гонорара за свои спектакли. Но в данном случае моя борьба будет не за пенсию и не за деньги», – призналась Волочкова.

Из-за несправедливого увольнения из театра Волочкова не может претендовать на выплаты, которые ей положены. Но, по словам балерины, документы о ее увольнении подделали и подписали задним числом. Теперь Анастасия хочет привлечь внимание публики к этой проблеме и отстоять не только свои права, но и других артистов, с которыми поступили таким же образом.

Можно сказать только одно – Анастасия из тех людей, кто очень любит ходить по судам!

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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