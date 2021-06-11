Влипли! Киркорова и Манукяна хотят посадить на 1 год за поведение на «Муз-ТВ»

Анастасия Иванова

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» выразило недовольство о происходящем на музыкальном событии «Муз-ТВ» и потребовало провести проверку в отношении организатора и участников премии. Причиной тому послужили обвинения членов движения некоторых приглашенных на ивент: Филиппа Киркорова, Давида Манукяна и Дани Милохина. Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов утверждает, что мы должны защитить наших детей от подобного контента на ТВ и в сетях, так как он мешает нормальному развитию детского организма и причиняет вред психическому здоровью.

«Компания «блогеров-артистов» ради хайпа переходит все границы моральных и этических норм. Они транслируют поведение вседозволенности и безнаказанности!» — оглашены претензии в письме. Заявители утверждают, что выходки звезд и их не совсем уместные пропаганды в знаменательный вечер оскорбляют чувства верующих. Теперь представитель общества обращается к Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову и Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину, чтобы привлечь к ответственности отдельные лица.

«Привлечь участников премии МУЗ ТВ: Филиппа Бедросовича Киркорова, Давида Ашотовича Манукяна (Дава), Даниила Вячеславовича Милохина (Даня Милохин) и других к принудительным работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок», — сообщается в тексте.

© Instagram / Даня Милохин

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