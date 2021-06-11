Во Владикавказе начался конкурсный отбор по программе «Земский учитель»

Влада Некрасова

Во Владикавказе начался конкурсный отбор по программе «Земский учитель», сообщает ГТРК «Алания».

В нем принимают участие 43 человека, в числе которых студенты старших курсов и дипломированные специалисты из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики и Дагестана. 15 победителей будут трудоустроены в населенные пункты республики численностью до 50 тысяч человек.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.