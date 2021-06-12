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11 июня выпускники сдают ЕГЭ по истории и физике

11 июня выпускники сдают ЕГЭ по истории и физике

11 июня продолжится проведение основного периода ЕГЭ-2021:выпускники будут сдавать экзамены по истории и физике. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

На участие в ЕГЭ по истории заявилось более 118 тысяч человек, из них почти 103 тысячи – выпускники текущего года. ЕГЭ по физике намерены сдавать более 147 тысяч участников, из них почти 135 тысяч окончили школу в этом году.

Для проведения ЕГЭ 11 июня планируется задействовать 4233 пункта проведения экзаменов (ППЭ), из них 527 – в труднодоступных отдаленных местностях, 123 – на дому, 7 – в медицинских учреждениях, 17 – при специальных учреждениях закрытого типа.  Все ППЭ оснащены системами видеонаблюдения.

При организации ЕГЭ буду соблюдены все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Все пункты проведения ЕГЭ и прилегающие к ним территории будут охраняться сотрудниками МВД и Росгвардии.

Мониторинг хода проведения экзаменов будут осуществлять 11 407 общественных наблюдателей, из них 1760 человек – федеральные общественные наблюдатели.

Экзаменационная работа по истории состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла.

Экзаменационная работа по физике состоит из двух частей, включающих в себя 32 задания. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор и линейку. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике – 36 баллов.

Свои результаты участники экзаменов по истории и физике получат не позднее 28 июня.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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