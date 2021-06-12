Artik & Asti рассказали про распад группы

Лидия Мартынова

Лидеры чартов и победители премий Artik & Asti «разрывают» своими треками не только танцполы, но и сердца слушателей. Практически каждая их песня становится хитом, которые еще долго играют на танцполах. Но так ли долго просуществует их колоссально успешный проект?

В Сети ходят слухи, что Анна Дзюба прекращает свою творческую деятельность. Якобы девушка после свадьбы хочет все время уделять семье. А ее слухи о ее беременности буквально заполонили Интернет. Instagram исполнительницы разрывается просьбами фанатов не быть слишком поспешной и импульсивной. Пользователи Сети просят девушку немного задуматься.

Неужели группа Artik & Asti отыгрывает свои последние концерты и прекращает свое существование? Сегодня артисты впервые официально прокомментировали свой «распад». Artik & Asti с юмором отнеслись к сплетням в Сети.

«Уже десять лет самый частый вопрос, который нам задают: «Когда вы распадетесь?». Почему все хотят, чтобы группа прекратила свое существование. У нас, конечно, бывают конфликты, но мы никогда не распадемся, потому что Artik & Asti – самый гармоничный дует», – с улыбкой заявили солисты группы.

Кажется, артисты завоюют еще много новых сердечек и премий.

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