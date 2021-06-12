Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Artik & Asti рассказали про распад группы

Лидеры чартов и победители премий Artik & Asti «разрывают» своими треками не только танцполы, но и сердца слушателей. Практически каждая их песня становится хитом, которые еще долго играют на танцполах. Но так ли долго просуществует их колоссально успешный проект?

В Сети ходят слухи, что Анна Дзюба прекращает свою творческую деятельность. Якобы девушка после свадьбы хочет все время уделять семье. А ее слухи о ее беременности буквально заполонили Интернет. Instagram исполнительницы разрывается просьбами фанатов не быть слишком поспешной и импульсивной. Пользователи Сети просят девушку немного задуматься.

Неужели группа Artik & Asti отыгрывает свои последние концерты и прекращает свое существование? Сегодня артисты впервые официально прокомментировали свой «распад». Artik & Asti с юмором отнеслись к сплетням в Сети.

«Уже десять лет самый частый вопрос, который нам задают: «Когда вы распадетесь?». Почему все хотят, чтобы группа прекратила свое существование. У нас, конечно, бывают конфликты, но мы никогда не распадемся, потому что Artik & Asti – самый гармоничный дует», – с улыбкой заявили солисты группы.

Кажется, артисты завоюют еще много новых сердечек и премий.  

Сообщение Artik & Asti рассказали про распад группы появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Вышли в люди: вспоминаем яркие светские дебюты известных пар
Вышли в люди: вспоминаем яркие светские дебюты известных пар
Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
В День России над Поклонной горой подняли государственный флаг
В День России над Поклонной горой подняли государственный флаг
Космический пучок, коса "рыбий хвост" и другие модные прически на случай дождливой погоды
Космический пучок, коса "рыбий хвост" и другие модные прически на
Флаги, акции и народные гуляния: как Россия отмечает 12 июня
Флаги, акции и народные гуляния: как Россия отмечает 12 июня
Ви из BTS пытался обмануть персонал
Ви из BTS пытался обмануть персонал
Магические деревья и их свойства
Магические деревья и их свойства
Из-за Чонгука из BTS В Корее могут разрешить татуировки
Из-за Чонгука из BTS В Корее могут разрешить татуировки
Как защитить свое фото от порчи и сглаза
Как защитить свое фото от порчи и сглаза
Яркие дебюты, детские шалости и исторические моменты: лучшие фото с торжественного парада Trooping The Colour за много лет
Яркие дебюты, детские шалости и исторические моменты: лучшие фото с
В ГИБДД узнали о позволяющей избегать штрафов лазейке
В ГИБДД узнали о позволяющей избегать штрафов лазейке
Белый приворот от измен
Белый приворот от измен

Топ на сегодня

11 июня выпускники сдают ЕГЭ по истории и физике
11 июня выпускники сдают ЕГЭ по истории и физике
Доставщики еды в Индонезии разгромили «McDonald’s» ради BTS-обедов
Доставщики еды в Индонезии разгромили «McDonald’s» ради BTS-обедов
Все уже решено: Джин не вернется в BTS после армии
Все уже решено: Джин не вернется в BTS после армии
Кейт Миддлтон прокомментировала рождение дочери Меган Маркл и принца Гарри
Кейт Миддлтон прокомментировала рождение дочери Меган Маркл и принца
Лунный день сегодня 12 июня 2021 года
Лунный день сегодня 12 июня 2021 года

Еще по теме

Солистка группы Artik & Asti перенесла собственную свадьбу
Солистка группы Artik & Asti выходит замуж
У Asti страшное горе! Солистка расплакалась на концерте
Солистка группы «Artik & Asti»: «За год до встречи с женихом лечила психику»