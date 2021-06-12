Белый приворот от измен

Вадим Карасев

Обрести гармонию в личной жизни может каждый. Оградить свою семью от измен поможет белый приворот. С его помощью удастся поставить сильную защиту от тех, кто пытается разрушить счастье влюбленных.

Существует множество типов приворотов, однако не все они безопасны. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с так называемой белой магией, которая помогает укреплять связь между влюбленными. Важно лишь соблюдать главное правило: проводить ритуал на того человека, который испытывает искренние чувства. Сделать приворот на того, кто не любит, не получится.

Подготовка к ритуалу

Для того, чтобы провести ритуал, необходимы следующие вещи:

Как провести приворот от измены

маленькая луковица;фотографии себя и возлюбленного;иголка;красная свеча;спички;тарелка.

Для приворота не подходит любое время — важно выбрать день, когда ночное светило находится в фазе роста. В выбранный день нужно остаться в одиночестве и настроиться на проведение обряда. В дурном настрое или в период недомоганий такой ритуал лучше не проводить.

На стол ставят свечу и зажигают ее от спички. После этого раскладывают остальные вещи, чтобы все было под рукой. На фотографию мужчины помещают луковицу, а на собственную — иглу. После этого всматриваются в пламя свечи и вспоминают самые приятные моменты из совместной жизни. Спустя некоторое время луковицу берут в руки и проговаривают:

«Как лук силы из земли берет, к солнечному свету тянется, побеги дает, так и любимый мой (имя) со мной останется, на измену не решится, меня не предаст, любовь свою только мне отдаст».

Луковицу берут в руки и бережно очищают, приговаривая:

«Лук от кожуры избавляется, всех рыдать заставляет. Так и возлюбленный мой (имя) будет защищен, со мной обручен. От измен очищаю, счастье семейное охраняю».

Затем шелуху кладут в тарелку, а луковицу протыкают иглой так, чтобы она вышла с другой стороны. При этом произносят:

«Любовь свою милому (имя) в сердце вложу, сомнения извожу. Как игла луковицу протыкает, так и возлюбленного моего (имя) любовь пронзает».

После этого свечу тушат пальцами левой руки, а воском заливают те места, где прошла игла. Шелуху сжигают или выбрасывают подальше от дома со словами:

«Как змея кожу старую сбрасывает, так и измены не произойдут, чувства со стороны не придут».

Луковицу помещают в темное сухое место так, чтобы она засохла. Фотографии и сухую луковицу помещают в мешочек и прячут в укромное место. Такой приворот действует без времени, но если любовь угаснет, разорвать связь получится, если сжечь содержимое мешочка.