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Букинистические лавки собираются признать социальным бизнесом

Букинистические лавки собираются признать социальным бизнесом

01:27  Автор: Евгения Филиппова


Законопроект: № 1097411-7



Книжные магазины, которые относятся к малому и среднему бизнесу, смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными для социальных предприятий, если половина их доходов в прошлом году пришлась на продажу книг для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в третьем окончательном чтении на одном из ближайших заседаний палаты. Действовать правило будет до конца следующего года.

Документ внесли в Госдуму вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, глава Комитета по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова, председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская и другие депутаты.

Сейчас субъект малого или среднего бизнеса относят к категории социального предпринимательства, например, если в прошлом году он получил как минимум 50 процентов доходов и потратил в текущем году 50 процентов прошлогодней чистой прибыли на отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, обучение волонтёров социально ориентированных некоммерческих организаций и так далее. 

По законопроекту это правило распространится и на малый и средний бизнес, который занимается реализацией книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы.

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Конкретные критерии установит Минцифры. Органы государственной власти и органы местного самоуправления смогут оказывать таким организациям и индивидуальным предпринимателям поддержку. Речь идёт о финансовой, имущественной, инфраструктурной помощи, говорится в пояснениях к проекту.

Действовать такая норма будет со дня официального опубликования закона по 31 декабря 2022 года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#соцуслуги #льготы

Ещё материалы: Пётр Толстой, Ольга Савастьянова, Елена Ямпольская


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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