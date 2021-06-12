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Бузова заткнула хейтеров и оправдалась за выступление во МХАТе: «Кто-то писал, ко мне никто не придет?»

Ольга Бузова начала активно «выпендриваться» перед хейтерами в социальных сетях и коллегами-звездами, которые не верили в успех новоиспеченной звезды МХАТа, когда поняла, что, в целом, во время выступления не произошло никаких казусов и она действительно может собой гордиться. В интервью с представителями СМИ звезда Instagram Ольга иронично улыбнулась и посмеялась над «проигравшими в битве» обидчиками, которые утверждали, что публика, увидев в анонсе спектакля фамилию Бузовой, даже не ступит ногой в зал.

«Кто-то писал, ко мне никто не придет?! Какая-то неизвестна девушка? У нас в первый день я выставила пост…2 аншлага 11-ое и 12-ое», — с гордо поднятой головой произнесла «актриса. Она решила заострить на этой теме внимание, чтобы зрители точно осознали влияние приглашенной звезды и отметила, что даже не смогла позвать на премьеру «своих людей», ведь полный солд-аут произошел за считанные часы.

«Я бы с удовольствием пригласила бы своих друзей, но реально нет билетов. Мне пишут мои подруги, но я никого не звала, честно, потому что для меня это такая ответственность…Я хочу быть настолько уверена в каждом своем действии, чтобы не нервничать за своих людей», — комментирует дебют бизнесвумен.

[media=https://www.instagram.com/p/CP2kQrnrQVR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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