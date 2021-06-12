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Дава споёт про «писю» Лады Дэнс

После успешных коллабов с известными певицами, Давид Манукян предложил сотрудничество звезде 90-ых Ладе Дэнс. Однако текст трека обещает быть слишком откровенным.

На днях Дава стал гостем шоу Comment Out. Ключевым заданием было – позвонить известному человеку и предложить дуэт. Блогеру выпала возможность связаться с Ладой Дэнс. Как оказалось, девушка сама ранее писала ему в социальные сети и просила о сотрудничестве. Несмотря на то, что Дава предложил весьма развратный текст, звезда 90-ых с радостью согласилась на дуэт. Блогер заявил, что хочет «освежить» ее старый трек «Регги в ночи».

«Может, и ваш старый хит перезапустить, куплеты я нарэпую. Там все по стандарту: что я имею сук, роллс-ройс, что я как-то раз своей писей ударил по сливе — и все плоды упали. Ха-ха-ха. Ну а дальше ваш припев. Ну что, фитнем?» — со смехом сказал Манукян.

Лада Дэнс вовсе не смутил откровенный бред Давы. Девушка была настроена решительно и попросила блогера прислать ему текст для утверждения. Артисты вежливо попрощались, а Манукян сказал, что свяжется с ней через час. Пока неизвестно, договорились ли артисты о совместном творчестве или нет. Но поклонники в комментариях поддержали идею такого перфоманса.

Сообщение Дава споёт про «писю» Лады Дэнс появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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