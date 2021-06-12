Депутат Госдумы: "Мы категорически отвергаем вмешательство в наши внутренние дела"

Вадим Карасев

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев прокомментировал принятую накануне евродепутатами резолюцию.

"Мы открыты к диалогу и готовы выслушать предложения о сотрудничестве, но категорически отвергаем вмешательство в наши внутренние дела. Вряд ли призывы освободить преступников, политическая поддержка сторонников экстремистских и террористических организаций отражают истинное отношение граждан европейских стран. Считаем прозвучавшие в резолюции Европарламента требования отменить наши законы и изменить Конституцию России неприемлемыми", - сказал Пискарев.

Он добавил, что сожалеет о позиции европарламентариев, поощряющих правонарушения в России.

"Враждебная по характеру резолюция Европарламента фактически поощряет и оправдывает осуществление правонарушений на территории нашей страны. Весьма прискорбно, что подобные мысли ретранслируют парламентарии, заботой которых должно быть укрепление законности и защита прав граждан", - сказал он.

Глава Комиссии Госдумы также отметил, что "своей вчерашней резолюцией по России Европарламент фактически одобрил" демонстративные отказы одного СМИ-иностранного агента соблюдать российское законодательство.

"Вместо защиты интересов простых европейцев, надеющихся, как и россияне, на продолжение взаимовыгодных отношений, Европарламент вступился за нарушающее российские законы СМИ, финансируемое налогоплательщиками США, и призвал к очередному витку санкций против России", - подчеркнул Василий Пискарев.

