Доставщики еды в Индонезии разгромили «McDonald’s» ради BTS-обедов

Влада Некрасова

Иногда акции и коллабы от BTS бывают даже опасными!

Нет никакого секрета в том, что влияние BTS обширно и приблизиться к легендарной группе хотя бы косвенно пытается каждый уважающий себя АРМИ. Отличный способ познакомиться с парнями Bangtan Boys поближе — создание обедов, названных в честь BTS, организованное лейблом совместно с сетью ресторанов быстрого питания «Макдональдс». Заказав себе порцию BTS-обеда можно узнать вкусовые предпочтения айдолов и какая именно еда их вдохновляет. Но что делать, если подобная акция превращается в настоящий хаос и становится причиной «апокалипсиса»?

Один фан из Индонезии опубликовал материалы с родного города, в котором все курьеры, занимающиеся доставкой еды, будто сошли с ума и выстроились у ресторанов McDonald’s для того, чтобы забрать посылки покупателей с BTS-обедами. В некоторых заведениях также проводилась съемка, ведь зрелище было и вправду впечатляющее. Там насчитывалось около 30-50 сотрудников доставок, терпеливо ожидающих свой груз. Это также повлекло за собой проблему трафика на дорогах. В день ажиотажа в городах были жуткие пробки, а по телефонам доставок практически невозможно было дозвониться, ведь линии занимали фанаты «Бантан». Вот так BTS создают шум, сами того не подозревая!

We can only order through their delivery hotline, drive thru, or online delivery services. So there are a lot of motorcycle taxi drivers ordering the BTS Meal today (they are the ones with the green jacket). pic.twitter.com/eAcZ5uLpye — Dita ᴮᴱ⁷ 🧈 (@almostdita) June 9, 2021

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