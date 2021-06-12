Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Доставщики еды в Индонезии разгромили «McDonald’s» ради BTS-обедов

Иногда акции и коллабы от BTS бывают даже опасными!

Нет никакого секрета в том, что влияние BTS обширно и приблизиться к легендарной группе хотя бы косвенно пытается каждый уважающий себя АРМИ. Отличный способ познакомиться с парнями Bangtan Boys поближе — создание обедов, названных в честь BTS, организованное лейблом совместно с сетью ресторанов быстрого питания «Макдональдс». Заказав себе порцию BTS-обеда можно узнать вкусовые предпочтения айдолов и какая именно еда их вдохновляет. Но что делать, если подобная акция превращается в настоящий хаос и становится причиной «апокалипсиса»?

Один фан из Индонезии опубликовал материалы с родного города, в котором все курьеры, занимающиеся доставкой еды, будто сошли с ума и выстроились у ресторанов McDonald’s для того, чтобы забрать посылки покупателей с BTS-обедами. В некоторых заведениях также проводилась съемка, ведь зрелище было и вправду впечатляющее. Там насчитывалось около 30-50 сотрудников доставок, терпеливо ожидающих свой груз. Это также повлекло за собой проблему трафика на дорогах. В день ажиотажа в городах были жуткие пробки, а по телефонам доставок практически невозможно было дозвониться, ведь линии занимали фанаты «Бантан». Вот так BTS создают шум, сами того не подозревая!

Сообщение Доставщики еды в Индонезии разгромили «McDonald’s» ради BTS-обедов появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Путин подписал закон "Единой России" о бесплатном подключении к газу частных домовладений
Путин подписал закон "Единой России" о бесплатном подключении к газу
Доставщики еды в Индонезии разгромили «McDonald’s» ради BTS-обедов
Доставщики еды в Индонезии разгромили «McDonald’s» ради BTS-обедов
Кейт Миддлтон прокомментировала рождение дочери Меган Маркл и принца Гарри
Кейт Миддлтон прокомментировала рождение дочери Меган Маркл и принца
Все уже решено: Джин не вернется в BTS после армии
Все уже решено: Джин не вернется в BTS после армии
Лунный день сегодня 12 июня 2021 года
Лунный день сегодня 12 июня 2021 года
В Забайкалье стартовала первая смена Российского движения школьников
В Забайкалье стартовала первая смена Российского движения школьников
Европарламент призвал отключить Беларусь от SWIFT и запретить участвовать в Олимпиаде
Европарламент призвал отключить Беларусь от SWIFT и запретить
Подведены итоги второго конкурса президентских грантов
Подведены итоги второго конкурса президентских грантов
Дарья Клюкина, Полина Аскери, Ксения Соловьева и другие на парфюмерной презентации в Москве
Дарья Клюкина, Полина Аскери, Ксения Соловьева и другие на
Александра Бортич рассказала о борьбе с весом: "У меня никогда не было тела, которым я была бы полностью довольна"
Александра Бортич рассказала о борьбе с весом: "У меня никогда не
В Хабаровском крае участники акции «Сад памяти» высадили 12 тысяч молодых деревьев
В Хабаровском крае участники акции «Сад памяти» высадили 12 тысяч
ЕГЭ по истории и физике 11 июня прошли без серьезных сбоев
ЕГЭ по истории и физике 11 июня прошли без серьезных сбоев

Топ на сегодня

Подпольная работа BTS: раскрыт секрет, почему Джей-Хоуп зарабатывает гораздо больше остальных
Подпольная работа BTS: раскрыт секрет, почему Джей-Хоуп зарабатывает
Ким Кардашьян рассказала о проблемах в браке с Канье Уэстом и чувстве одиночества: "Просто хочу счастья"
Ким Кардашьян рассказала о проблемах в браке с Канье Уэстом и чувстве
Инна Чурикова, Анна Слю и другие на открытии фестиваля "Кино хорошего человека"
Инна Чурикова, Анна Слю и другие на открытии фестиваля "Кино хорошего
ЕГЭ дает равные возможности всем ученикам
ЕГЭ дает равные возможности всем ученикам
В педагогических вузах появятся межфакультетские технопарки
В педагогических вузах появятся межфакультетские технопарки

Еще по теме

СМИ сообщили о возможной доплате McDonald's 500 млн долларов налогов
McDonald’s выкупил права на Burger King
McDonald"s решил полностью локализовать производство в России
Burger King решил поглотить McDonald's