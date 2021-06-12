Европарламент призвал отключить Беларусь от SWIFT и запретить участвовать в Олимпиаде

Лидия Мартынова

Европарламент призвал Совет ЕС ввести новые санкции против Беларуси. Они предусматривают отключение Беларуси от SWIFT, а также запрет на участие в Олимпиаде в Токио.Об этом сообщает "Наша Ніва"."Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции ЕС, включив туда ответственных за перехват и принудительную посадку рейса Ryanair, а также за задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги", - говорится в проекте резолюции, посвященной ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair.Также в документе призвали:ввести санкции против тележурналиста Марата Маркова, который брал интервью у задержанного Протасевича;привести в исполнение четвертый пакет санкций против Беларуси;ввести секторальные санкции, "затрагивающие торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность";рассмотреть вопрос о временном исключении Беларуси из системы SWIFT;приостановить членство Беларуси в международных спортивных организациях и ограничение доступа сборной страны на международные соревнования, в том числе Олимпийские игры в Токио;лишить беларусское гостелевидение права на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и безвозмездно передать эти права независимому телеканалу "Белсат".