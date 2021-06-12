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Финансовые компании хотят штрафовать за укрытие данных о клиентах

Финансовые компании хотят штрафовать за укрытие данных о клиентах

01:22  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1171868-7



За непредставление в Федеральную налоговую службу информации о клиентах, выгодоприобретателях или лицах, прямо или косвенно их контролирующих на организации финансового рынка могут наложить штрафы. Такой законопроект правительства планируется рассмотреть в первом чтении на ближайших пленарных заседаниях Госдумы.

Нарушение срока направления организацией в налоговую службу информации о своих клиентах-нерезидентах предлагают наказывать взысканием штрафа в размере 300 тысяч рублей. За представление организацией неполной или недостоверной информации о клиентах или их выгодоприобретателях могут установить штраф в размере 25 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения. За умышленное непредставление или искажение финансовой информации штраф составит 100 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения.

«Как накажут беспринципных коммерсантов за незаконный сбор персональных данных клиентов?»


При этом организация финансового рынка освобождается от ответственности, если нарушение обусловлено непредставлением клиентом информации о себе и своих выгодоприобретателях. В связи с этим вводятся штрафные санкции для клиентов за представление недостоверной или неполной финансовой информации о себе и своих выгодоприобретателях по запросу организации: для физических лиц — 10 тысяч рублей, для юридических лиц — 25 тысяч рублей за каждый факт в отношении каждого договора, предусматривающего оказание финансовых услуг. Если такие нарушения будут совершены умышленно, то штраф для физического лица составит 20 тысяч рублей, для юридического лица — 50 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#штрафы #персональные данные


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По материалам: pnp.ru

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