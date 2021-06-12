Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года

Вадим Карасев

Финансовые дела требуют полной концентрации, ответственности и осторожности. Астрологи рассказали, как представители разных Знаков Зодиака смогут достичь высот в работе, бизнесе и во всем, что хоть как-то касается денег.

Чтобы удача была вашим постоянным гостем, особенно в сфере работы и денег, вам стоит привлечь в свою жизнь правильные мысли, которые помогут в притяжении финансового успеха. Не забывайте о том, что все хорошее, как и плохое, рождается у нас в голове, и лишь потом становится окружающей нас действительностью.

Овен

На этой неделе Овнов ожидают интересные сделки, много полезных разговоров и творческий взлет. Все самые важные дела по работе нужно успеть сделать в этот отрезок времени, ведь 20 числа ретроградным становится Юпитер. Также для финансового успеха Овнам стоит навести порядок в родных стенах, но только при этом не совершать типичных ошибок, из-за которых деньги уходят из дома. Также астрологи рекомендуют сразу отделить все самое важное от напускного. Правильная расстановка приоритетов поможет на порядок повысить эффективность.

Телец

У Тельцов есть реальная возможность научиться чему-то новому в период с 14 по 20 июня. Полезным будет обучение, общение с приятными людьми. Также можно воспользоваться практиками по привлечению денег. Они помогут стать успешнее в бизнесе. Что касается денежных трат, то это время как нельзя лучше подходит для того, чтобы потратить часть денег на себя. Можно обновить гардероб, развлечься. Одиноким Тельцам полезно будет потратиться на организацию необычного романтического свидания. Можно проявить креатив.

Близнецы

У Близнецов будет много финансовой удачи, но не будет энергетической подпитки. Звезды и планеты в небольшом диссонансе, поэтому силы будут восполняться крайне медленно. Сохранить и накопить энергию Близнецам помогут восемь надежных способов. Также в середине июня людям этого Знака стоит помнить, что удача не улыбается дважды. Если выдастся какая-то возможность, нужно ею воспользоваться. Если ничего не предпринять, в будущем второй шанс денежного или карьерного роста может уже не представиться.

Рак

У Раков есть реальная возможность стать богаче. Можно пользоваться любыми хитростями и уловками, в том числе белыми заговорами на деньги. В финансовой войне все методы будут хороши. Стоит лишь помнить, что опасным будет обман. Астрологи советуют не делиться планами с окружающими, потому что это может помешать Ракам стать успешнее. Самостоятельность и умение держать в тайне важные вещи — гарантия денежного роста или стабильности. В конце недели можно отправляться в дальние поездки делового и личного характера.

Лев

У Львов намечается немало неприятных встреч и повышение конкуренции. Это будет нервная неделя, поэтому людям данного Знака стоит пользоваться дыхательными техниками, чтобы быстро успокаиваться и обретать уверенность. Астрологи отмечают, что период с 14 по 20 число может принести Львам много удачи в старых незаконченных делах. С новыми проектами стоит повременить до тех пор, пока все старые не будут завершены. Деньги любят порядок и осторожность, поэтому покупки лучше совершать обдуманно, мудро.

Дева

Начало недели будет не особо благоприятным. Может резко упасть настроение и испортиться энергетика. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как пробудить чакру богатства. Девам нужно воспользоваться этими советами, если они хотят быстро вернуться в строй и продолжить покорять финансовый Олимп. На этой неделе можно и даже нужно взаимодействовать с людьми, но осторожно. Можно научиться чему-то полезному, но вот рассказывать о своих амбициях и секретах пока никому не стоит. Это может привести к срыву планов.

Весы

Деньги приходят и уходят — такова их суть. Остаются лишь мудрость и талант. Мы уже рассказывали, как можно развить талант по Знаку Зодиака. Весам необходимо взяться за самих себя — найти ментора или твердо решить, что наступает новая эра их жизни — эра развития и становления нового «я». Сейчас нельзя поддаваться искушениям: любые дорогостоящие покупки и развлечения лучше отменить. Нужно направить все свои финансовые ресурсы в сторону развития бизнеса, а также саморазвития. Можно записаться на курсы.

Скорпион

Привлечь деньги и удачу можно силой мысли. Для этого нужно верить в то, о чем думаешь. Скорпионы — мастера ментальных войн. Они всегда размышляют о перспективах, но не всегда в положительном ключе. Это значит, что им нужно обрести чуть больше уверенности в себе, особенно сейчас, когда звезды и планеты ослабили хватку. Деньги могут политься рекой, но для этого придется больше работать и быть чуточку хитрее, настойчивее. Также нужно бороться с любыми зачатками скептицизма. Сомнения сейчас равноценны проигрышу.

Стрелец

Стрельцов ожидает напряженная и динамичная неделя. Это говорит о том, что нужно не только работать, но и качественно релаксировать. Важно пользоваться советами экспертов о том, как быстро засыпать и эффективно отдыхать. Это поможет быстрее восстанавливать силы и пускать их на новые финансовые дела. Жизнь Стрельцов станет лучше, если они начнут планировать дела, а не действовать хаотично, по наитию. Большой денежный успех может ожидать тех, кто занят в сфере торговли, имеет свой бизнес или пассивный доход.

Козерог

У Козерогов наступает очень благоприятная неделя. В период с 14 по 20 июня они будут самыми удачливыми людьми планеты. Энергия звезд направлена на то, чтобы помочь им воплотить свои желания и мечты в реальность, в том числе и мечты финансового характера. Можно смело открывать новый бизнес, менять работу, посвящать себя делам. Шепотки на богатство еще сильнее продвинут Козерогов к их заветной цели. Важно лишь помнить, что богатство — это не только купюры в кошельке и цифры на банковском счете. Это еще и жизненный опыт.

Водолей

Водолеям стоит вкладывать финансы в развитие, в здоровье и отдых. На этой неделе будет много проблем и забот, поэтому лучше следовать семи золотым правилам сильной энергетики и крепкого здоровья. Так можно будет преодолеть все невзгоды с минимальными потерями. Начало недели идеально подойдет для запланированных покупок, обмена валюты, открытия нового счета в банке. В целом финансовая сфера станет самой важной на этой неделе, поэтому все семейные дела стоит отложить на пятницу, субботу и воскресенье.

Рыбы

Рыбам на этой неделе откроются тайные знания. Им удастся найти свое призвание, раскрыть новые таланты. Для денежного роста это то, что давно было нужно. Рыбам понадобится все их жизнелюбие, оптимизм и доброта. Такие качества тоже связаны с успехом и сопутствуют ему. Стоит тщательнее продумывать планы, особенно ближе к концу недели. Один из самых полезных жизненных навыков в данный период — это умение подстраиваться под изменения, а не жаловаться на жизнь. Так деньги будут идти к Рыбам, а не уходить прочь.