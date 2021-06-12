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Флаги, акции и народные гуляния: как Россия отмечает 12 июня

Флаги, акции и народные гуляния: как Россия отмечает 12 июня

12 июня, в День России по всей стране прошли акции в честь праздника – активисты, волонтёры и просто неравнодушные к истории своей страны и её единству россияне устраивали флешмобы. Отметились и крупные отечественные компании, немалую долю мероприятий устроили "Единая Россия" и члены МГЕР.

С поздравлением к россиянам выступил президент Владимир Путин. В этот день он вручал награды Героям Труда и лауреатам госпремий.

Эта дата знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений. Трудовые и ратные подвиги наших предков, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед.

Одной из самых ярких акций стал подъем флага России в стратосферу, на высоту более 26 километров. Его осуществил "Народный фронт" при помощи исследовательской организации "Стратонавтика".

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Акции, устроенные "Единой Россией" и её дочерними организациями по всей стране, собрали в видеокомпиляцию.

В Перми, где отмечается также и День города, был организован автопробег с ретро-техникой.

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В городах Удмуртии раздали свыше 10 тысяч лент-триколоров. В национальном зоопарке также прошла акция "Будь здоров", организованная региональной "Единой Россией" совместно с Минздравом республики.

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В Химках юные спортсмены приняли участие в конкурсе рисунков – ко Дню России в спортшколе "Надежда" прошел конкурс "Россия - Родина моя". Участники конкурса разбились на две команды и  карандашами и фломастерами раскрасили два огромных полотна бумаги.

Сибирская угольная энергетическая компания уже по традиции организовала праздничный флешмоб. Подобные мероприятия она проводила 12 июня и в предыдущие годы.


Представители Русского географического общества и Общероссийского народного фронта в честь Дня России установили государственный флаг в точке пересечения северного Полярного круга и реки Енисей. ОНФ каждый год устанавливает наш триколор в исторически значимых точках страны.

В Калмыкии же национальный флаг подняли всадники из клубов "Контур" и "Аранзал". Местом была выбрана ферма "Лола", организаторами тоже выступили представители Народного Фронта. В ходе проведения акции был снят впечатляющий ролик.

На Ставрополье в честь праздника зажгли надпись "Привет, Россия!", выложенную из 4000 свечей. Каждая свеча символизирует один километр расстояния с севера на юг России.

"Эта акция стала одним из мероприятий, проходящих в городе-курорте под общим названием "Объединим Россию Железноводском". Она объединяет жителей и гостей со всей страны. Сегодня мы увидели тысячи наших отдыхающих, которые пришли нас поддержать", – рассказал секретарь местного отделения ЕР Евгений Моисеев.

Неожиданностью для россиян стало поздравление от уругвайской актрисы и певицы Наталии Орейро. "Россия для меня - тоже Родина! Я Вас люблю!" – сказала она.

"Норильский Никель" в Мончегорске раздавал своим сотрудникам триколоры на проходной. Даже в одном из самых климатически суровых регионов России праздник получился светлым и несущим радость людям.

Не отставали от северня и южане – так, сотрудники Ростовского аэропорта ко Дню России устроили праздничный флешмоб с применением служебной техники и тоже записали его на видео.

К слову, об авиации. Не осталась в стороне и крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" – экипаж ее самолета поздравил пассажиров рейса "Москва – Санкт-Петербург" с Днем России во время рейса.

Уважаемые пассажиры, 12 июня наша страна отмечает национальный праздник — День России. Экипаж "Аэрофлота" поздравляет вас с праздником и желает счастья, здоровья и успехов вам и вашим близким. С Днем России!

"Транснефть" сделала ролик с исполнением национального гимна, в записи которого приняли участие сотрудники компании из многих регионов России – от Балтики до Тихого океана.

Сотрудники РЖД тоже масштабно отметили День России – в Екатеринбурге Свердловская железная дорога провела концерт "Я и есть Россия", в ходе которого перед зрителями выступали ветераны, студенты, железнодорожники, многодетные родители. В Москве, несмотря на дождливую погоду,  вокзал Восточный собрал десятки участников на свою акцию – пассажирам вручались букеты из роз цветов триколора. Уже традиционно были размещены огромные национальные флаги.

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По материалам: uposters.ru

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