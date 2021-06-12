Гид по ресторанам! Где едят парни из BTS?

Алексей Вольцев

У каждого из нас есть любое кафе, куда мы часто приходим, чтобы хорошо провести время. А было бы тебе интересно, какие заведения нравятся южнокорейской к-поп группе BTS? Рэпер Пак Джун (Park Joon) осуществил маленькую мечту АРМИ.

На днях корейский музыкант встретился с к-поп группой TXT, с которой проделал небольшое гастрономическое путешествие. Вместе с ребятами он обошел здание HYBE, а затем посетил близлежащие кафе, которые так нравятся BTS! Сначала Пак Джун наткнулся на крошечное заведение, которое в Корее называют «изакая». Местные жители считают, что в таких кафе есть душа. И не зря! Ведь в ней очень уютно и есть все, что только можно. Работники сказали, что Чонгук (Jungkook) является частным гостем из забегаловки и предложили музыканту попробовать блюдо, которое очень понравилось айдолу. Как оказалось, Чонгуку нравятся моллюски с жареным чесноком.

После этого заведения продюсер отправился в Ossu Seiromushi. Если ты настоящий АРМИ, то ты знаешь, что владельцем этого заведения является старший брат Джина (Jin). По вечерам в ресторане бывает сложно сесть, он практически всегда переполнен. АРМИ часто заглядывают сюда, когда приезжают в Корею. Пак Джуну удалось лично поболтать с братом музыканта и отведать вкусной еды.

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