Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гид по ресторанам! Где едят парни из BTS?

У каждого из нас есть любое кафе, куда мы часто приходим, чтобы хорошо провести время. А было бы тебе интересно, какие заведения нравятся южнокорейской к-поп группе BTS? Рэпер Пак Джун (Park Joon) осуществил маленькую мечту АРМИ.

На днях корейский музыкант встретился с к-поп группой TXT, с которой проделал небольшое гастрономическое путешествие. Вместе с ребятами он обошел здание HYBE, а затем посетил близлежащие кафе, которые так нравятся BTS! Сначала Пак Джун наткнулся на крошечное заведение, которое в Корее называют «изакая». Местные жители считают, что в таких кафе есть душа. И не зря! Ведь в ней очень уютно и есть все, что только можно. Работники сказали, что Чонгук (Jungkook) является частным гостем из забегаловки и предложили музыканту попробовать блюдо, которое очень понравилось айдолу. Как оказалось, Чонгуку нравятся моллюски с жареным чесноком.

После этого заведения продюсер отправился в Ossu Seiromushi. Если ты настоящий АРМИ, то ты знаешь, что владельцем этого заведения является старший брат Джина (Jin). По вечерам в ресторане бывает сложно сесть, он практически всегда переполнен. АРМИ часто заглядывают сюда, когда приезжают в Корею. Пак Джуну удалось лично поболтать с братом музыканта и отведать вкусной еды.

Сообщение Гид по ресторанам! Где едят парни из BTS? появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Гид по ресторанам! Где едят парни из BTS?
Гид по ресторанам! Где едят парни из BTS?
В сельских школах Липецкой области откроются два центра «Точка роста»
В сельских школах Липецкой области откроются два центра «Точка роста»
11 июня выпускники сдают ЕГЭ по истории и физике
11 июня выпускники сдают ЕГЭ по истории и физике
Юные жители Ленинградской области стали победителями чемпионата BabySkills
Юные жители Ленинградской области стали победителями чемпионата
Мобильный технопарк «Кванториум» провел заключительную образовательную сессию в Саратовской области
Мобильный технопарк «Кванториум» провел заключительную
Нелегалы, оружие и сигареты: СБУ разоблачила канал контрабанды на границе с Молдовой
Нелегалы, оружие и сигареты: СБУ разоблачила канал контрабанды на
Путин подписал закон "Единой России" о бесплатном подключении к газу частных домовладений
Путин подписал закон "Единой России" о бесплатном подключении к газу
Доставщики еды в Индонезии разгромили «McDonald’s» ради BTS-обедов
Доставщики еды в Индонезии разгромили «McDonald’s» ради BTS-обедов
Кейт Миддлтон прокомментировала рождение дочери Меган Маркл и принца Гарри
Кейт Миддлтон прокомментировала рождение дочери Меган Маркл и принца
Все уже решено: Джин не вернется в BTS после армии
Все уже решено: Джин не вернется в BTS после армии
Лунный день сегодня 12 июня 2021 года
Лунный день сегодня 12 июня 2021 года
В Забайкалье стартовала первая смена Российского движения школьников
В Забайкалье стартовала первая смена Российского движения школьников

Топ на сегодня

Ким Кардашьян рассказала о проблемах в браке с Канье Уэстом и чувстве одиночества: "Просто хочу счастья"
Ким Кардашьян рассказала о проблемах в браке с Канье Уэстом и чувстве
ЕГЭ дает равные возможности всем ученикам
ЕГЭ дает равные возможности всем ученикам
В педагогических вузах появятся межфакультетские технопарки
В педагогических вузах появятся межфакультетские технопарки
Инна Чурикова, Анна Слю и другие на открытии фестиваля "Кино хорошего человека"
Инна Чурикова, Анна Слю и другие на открытии фестиваля "Кино хорошего
Когда на полюсах росли леса. Уровень СО2 в атмосфере Земли достиг показателей плиоцена
Когда на полюсах росли леса. Уровень СО2 в атмосфере Земли достиг

Еще по теме

Как это не Ви? Чонгук признался, в кого из парней BTS он влюблен
Идеальная девушка Чонгука: «Должна быть с мышцами»
В оккупированном Донецке открыли кафе «для сепаратистов»
Чонгук френдзонит Чимина уже 7 лет подряд