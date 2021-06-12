Из-за Чонгука из BTS В Корее могут разрешить татуировки

Алексей Вольцев

Представитель южнокорейской Партии справедливости Рю Хо Чжон (Ryu Ho Jeong) известна своим неординарным подходом к проблемам общества. Девушка использует довольно странные методы донесения до граждан своей точки зрения. И на этот раз Рю воспользовалась фотографиями Чонгука (Jungkook)! АРМИ в гневе от ее поступка.

На днях Рю Хо Чжон разместила на свой странице в социальных сетях снимок Чонгука из южнокорейской к-поп группы BTS. Девушка изъявила желание разработать закон, который позволял бы сделать сферу татуировок в Корее легальной и регулируемой. Для того, чтобы привлечь внимание, Рю написала большой пост в Instagram, который начинался фразой: «Развяжите BTS!».

«Вы когда-нибудь видели повязки на теле любимой знаменитости? Это ужасное зрелище, которое часто можно увидеть в наших передачах. По правилам повязки предназначены скрывать татуировки», – начала свое обращение Рю.

Несмотря на то, что политик пыталась поддержать Чонгука и BTS в целом, АРМИ крайне негативно отреагировали на ее «маневр». Поклонники к-поп группы просят не использовать BTS в своей политике для привлечения внимания и хайпа. Чонгук является всемирно известным айдолом, которого многие в Корее признают. Она считает, что так ее закон быстрее примут.

«Она пользуется популярностью ребят», «Не трогай BTS», «Не нужно вовлекать парней в политику», – негодуют слушатели.

Рю пока никак не отреагировала не гнев в свой адрес, а также не удалила фотографию Чонгука.

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