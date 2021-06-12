Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Из-за Чонгука из BTS В Корее могут разрешить татуировки

Из-за Чонгука из BTS В Корее могут разрешить татуировки

Представитель южнокорейской Партии справедливости Рю Хо Чжон (Ryu Ho Jeong) известна своим неординарным подходом к проблемам общества. Девушка использует довольно странные методы донесения до граждан своей точки зрения. И на этот раз Рю воспользовалась фотографиями Чонгука (Jungkook)! АРМИ в гневе от ее поступка.

На днях Рю Хо Чжон разместила на свой странице в социальных сетях снимок Чонгука из южнокорейской к-поп группы BTS. Девушка изъявила желание разработать закон, который позволял бы сделать сферу татуировок в Корее легальной и регулируемой. Для того, чтобы привлечь внимание, Рю написала большой пост в Instagram, который начинался фразой: «Развяжите BTS!».

«Вы когда-нибудь видели повязки на теле любимой знаменитости? Это ужасное зрелище, которое часто можно увидеть в наших передачах. По правилам повязки предназначены скрывать татуировки», – начала свое обращение Рю.

Несмотря на то, что политик пыталась поддержать Чонгука и BTS в целом, АРМИ крайне негативно отреагировали на ее «маневр». Поклонники к-поп группы просят не использовать BTS в своей политике для привлечения внимания и хайпа. Чонгук является всемирно известным айдолом, которого многие в Корее признают. Она считает, что так ее закон быстрее примут.

«Она пользуется популярностью ребят», «Не трогай BTS», «Не нужно вовлекать парней в политику», – негодуют слушатели.

Рю пока никак не отреагировала не гнев в свой адрес, а также не удалила фотографию Чонгука.

Сообщение Из-за Чонгука из BTS В Корее могут разрешить татуировки появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Магические деревья и их свойства
Магические деревья и их свойства
Из-за Чонгука из BTS В Корее могут разрешить татуировки
Из-за Чонгука из BTS В Корее могут разрешить татуировки
Как защитить свое фото от порчи и сглаза
Как защитить свое фото от порчи и сглаза
Яркие дебюты, детские шалости и исторические моменты: лучшие фото с торжественного парада Trooping The Colour за много лет
Яркие дебюты, детские шалости и исторические моменты: лучшие фото с
В ГИБДД узнали о позволяющей избегать штрафов лазейке
В ГИБДД узнали о позволяющей избегать штрафов лазейке
Белый приворот от измен
Белый приворот от измен
Битва платьев: Ирина Чайковская против Ольги Серябкиной
Битва платьев: Ирина Чайковская против Ольги Серябкиной
Депутат Госдумы: "Мы категорически отвергаем вмешательство в наши внутренние дела"
Депутат Госдумы: "Мы категорически отвергаем вмешательство в наши
Гид по ресторанам! Где едят парни из BTS?
Гид по ресторанам! Где едят парни из BTS?
В сельских школах Липецкой области откроются два центра «Точка роста»
В сельских школах Липецкой области откроются два центра «Точка роста»
11 июня выпускники сдают ЕГЭ по истории и физике
11 июня выпускники сдают ЕГЭ по истории и физике
Юные жители Ленинградской области стали победителями чемпионата BabySkills
Юные жители Ленинградской области стали победителями чемпионата

Топ на сегодня

Александра Бортич рассказала о борьбе с весом: "У меня никогда не было тела, которым я была бы полностью довольна"
Александра Бортич рассказала о борьбе с весом: "У меня никогда не
Как развивается роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: она носит его рубашку, а к нему приехала ее мама
Как развивается роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: она носит его
Во Владикавказе начался конкурсный отбор по программе «Земский учитель»
Во Владикавказе начался конкурсный отбор по программе «Земский
Собянин предупредил об опасной ситуации с ковид: "Пик заболеваемости сдвинулся на июнь-июль"
Собянин предупредил об опасной ситуации с ковид: "Пик заболеваемости
Школьники Амурской области получат губернаторские стипендии за успехи в олимпиадах
Школьники Амурской области получат губернаторские стипендии за успехи

Еще по теме

Почему Чонгука из BTS бросила девушка?
Почему Чонгук скрывает жену и ребенка?
Техник рассказал, что происходит в квартире Чонгука из BTS
Чем занимается папа Чонгука из BTS?