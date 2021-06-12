Из-за госпитализации Кристиана Эриксена матч Дания – Финляндия перенесли на завтра

Алексей Вольцев

В самый разгар матча Дания – Финляндия произошел страшный эпизод. Футболист Кристиан Эриксен (Christian Eriksen) потерял сознание и упал на газон на 43 минуте матча. На поле выбежали врачи. Несколько минут они спасали футболиста, делая ему массаж сердца с использованием дефибриллятора.

Кристиан Эриксен упал после того, как партнер по команде сбрасывал ему мяч. Ноги футболиста резко подкосились. Причина резкого ухудшения самочувствия пока неизвестна. Вокруг него столпились игроки. Стадион скандировал имя футболиста, пока его пытались привести в чувства. Спортсмена увезли в госпиталь на носилках. В Сети уже появились кадры с места событий.

Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание в матче с Финляндией, у него остановилось сердце. Сейчас его пытаются реанимировать. pic.twitter.com/LmtVWaiV0K — Двач (@ru2ch) June 12, 2021

Сейчас футболист находится в сознании. Его состояние стабилизировалось. Он пройдет дополнительное медобследование. Сборная России и поклонники спортсмена делают Кристиану Эриксену здоровья. Они надеются, что все обойдется.

В результате этого случая матч Дания – Финляндия официально перенесли на завтра, воскресенье, в 12.00. Об этом сообщает МАТЧ ТВ. Сейчас игроки и фанаты покидают поле. Отметим, что сегодня после первого тайма счет в матче не был открыт.

Стало известно, что Кристиан Эриксен покидал стадион в сознании.



Кроме этого, появилсь кадры со стадиона в Дании, где во время игры местной сборной со сборной Финляндии Эриксен потерял сознание



Фото: Reuters pic.twitter.com/wdgRTLL87L — Дождь (@tvrain) June 12, 2021

Эриксен потерял сознание во время матча. Кристиану сделали массаж сердца, а потом увезли в больницу. Игру перенесли ⚡️ Матч ТВ ведет онлайн всего происходящего:https://t.co/FT5J9vd5b9 📷 Martin Meissner – Pool/Getty Images Sport/Getty Images pic.twitter.com/5CjBDCrHHp — Матч ТВ (@MatchTV) June 12, 2021

Сообщение Из-за госпитализации Кристиана Эриксена матч Дания – Финляндия перенесли на завтра появились сначала на POPCAKE.