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Из-за госпитализации Кристиана Эриксена матч Дания – Финляндия перенесли на завтра

В самый разгар матча Дания – Финляндия произошел страшный эпизод. Футболист Кристиан Эриксен (Christian Eriksen) потерял сознание и упал на газон на 43 минуте матча. На поле выбежали врачи. Несколько минут они спасали футболиста, делая ему массаж сердца с использованием дефибриллятора.

Кристиан Эриксен упал после того, как партнер по команде сбрасывал ему мяч. Ноги футболиста резко подкосились. Причина резкого ухудшения самочувствия пока неизвестна. Вокруг него столпились игроки. Стадион скандировал имя футболиста, пока его пытались привести в чувства. Спортсмена увезли в госпиталь на носилках. В Сети уже появились кадры с места событий.

Сейчас футболист находится в сознании. Его состояние стабилизировалось. Он пройдет дополнительное медобследование. Сборная России и поклонники спортсмена делают Кристиану Эриксену здоровья. Они надеются, что все обойдется.

В результате этого случая матч Дания – Финляндия официально перенесли на завтра, воскресенье, в 12.00. Об этом сообщает МАТЧ ТВ. Сейчас игроки и фанаты покидают поле. Отметим, что сегодня после первого тайма счет в матче не был открыт.

Сообщение Из-за госпитализации Кристиана Эриксена матч Дания – Финляндия перенесли на завтра появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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