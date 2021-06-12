Яркие дебюты, детские шалости и исторические моменты: лучшие фото с торжественного парада Trooping The Colour за много лет

Вадим Карасев

Несмотря на то что день рождения королевы Елизаветы II приходится на 21 апреля, официально она отмечает его во вторую субботу июня. Эта традиция берет свое начало со второй половины XVII века, а ее инициатором стал король Георг II, который родился осенью и был недоволен погодой в свой день рождения. По традиции в этот день устраивается военный парад Trooping The Colour, который сопровождается торжественным выносом знамени и праздничным салютом. За происходящим члены королевской семьи наблюдают с балкона Букингемского дворца, и за годы проведения праздника снимки, сделанные в этот день, стали уже культовыми и даже вирусными. В этом году Елизавете II исполнилось 95 лет, однако ее день рождения был омрачен кончиной ее супруга принца Филиппа, который не дожил до своего 100-летия всего два месяца. В связи с этим печальным событием парад будет не таким грандиозным, как обычно, но тем не менее все же состоится.А мы предлагаем вам вспомнить, как Trooping The Colour проходил в предыдущие годы, и посмотреть на лучшие снимки Елизаветы II и ее родственников, сделанные за многие годы.

1952

Всего через несколько месяцев после смерти своего отца короля Георга VI и восшествия на престол Елизавета II впервые отметила официальный день рождения в качестве королевы Великобритании.





Елизавета IIЕлизавета II со своей матерью королевой-консортом Елизаветой

1964

Королева Елизавета II и принц Филипп позируют на балконе Букингемского дворца со своими младшими сыновьями: принцами Эндрю и Эдвардом. Последнему только исполнилось три месяца.





Королева Елизавета II и принц Филипп с сыновьями принцем Эндрю и принцем Эдвардом1982

За девять дней до рождения своего первенца принца Уильяма принцесса Диана появилась на официальном дне рождения свекрови. Выглядела принцесса Уэльская очень счастливой и весьма бодрой.





Королева Елизавета II, принц Филипп, принцесса Диана и принц Чарльз

1985

Принц Уильям, которому на момент этого снимка не было и трех лет, с интересом наблюдал за парадом вместе со своими кузинами Зарой Филлипс и Габриэллой Виндзор. Спустя много лет то же самое предстоит и его детям.





Зара Филлипс, принц Уильям и Габриэлла Виндзор

1987

Исторический кадр: королева Елизавета, принцесса Диана и четырехлетний принц Уильям вместе. Но особенно здесь прекрасно лицо последнего.





Королева Елизавета, принцесса Диана и принц Уильям

1988

В детстве Гарри был настоящим проказником! И даже на таком важном мероприятии, как официальный день рождения бабушки, не отказывал себе в шалостях.





Принц Гарри и принцесса Диана, принц Уильям, Габриэлла Виндзор и Роуз Виндзор

1990

Впечатлившись парадом, в 1990 году пятилетний принц Гарри покинул Букингемский дворец верхом на лошади.





2003

Сейчас представить себе возможным подобный кадр крайне сложно. И дело не в том, что принцев Гарри и Уильяма разделяет огромное расстояние, а в том, что между ними и без всяких километров образовалась настоящая пропасть. 18 лет назад они были еще очень близки и дружны и вместе ехали в карете по случаю официального празднования дня рождения своей бабушки.





Принцы Гарри и Уильям

2007

Про такие снимки обычно говорят: "Придумайте подпись к фото".





2009

Даже после 72 лет брака Елизавета II смотрела на своего мужа принца Филиппа с большой любовью и нежностью.





Принц Филипп и Елизавета II

2011

Меньше чем через два месяца после свадьбы с принцем Уильямом Кейт Миддлтон дебютировала на параде Trooping The Colour в качестве герцогини Кембриджской.





2013

Беременная первенцем принцем Джорджем, счастливая Кейт Миддлтон позирует в компании мужа принца Уильяма и его брата принца Гарри. Те времена, когда эта троица еще была очень дружна.





Принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям

2015

Годовалый принц Джордж дебютировал на официальном дне рождения своей прабабушки. Кажется, где-то мы уже это видели!





Впрочем, несмотря на игривый настрой, парад его, кажется, оставил под впечатлением.





Принц Уильям с сыном принцем ДжорджемПринцы Чарльз, Джордж и Уильям, Кейт Миддлтон и королева Елизавета II

2016

90-летие королевы Елизаветы II. Именинница, одетая в ярко-зеленый костюм Stewart Parvin, заметно выделяется из толпы и выглядит просто замечательно.





2017

Прежде чем появиться на балконе, двухлетняя принцесса Шарлотта сначала оценила обстановку. Выглядела она немного озабоченной.





Но потом явно расслабилась и чувствовала себя в своей тарелке.





Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем

2018

Взрослые мероприятия порой так утомительны, что дети быстро начинают на них скучать и теряют к ним интерес. Так случилось в 2018 году и с принцессой Шарлоттой, которой тогда было три года. На помощь ей, конечно, пришла любимая мама, которая в прямом смысле слова подставила дочери свое плечо.





Принцы Чарльз и Гарри, Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

В том году королевские дети вообще, что называется, сделали шоу. Что ни знаменательный кадр, то почти все их заслуга. Едва ли не больше всех в тот день отличилась Саванна Филлипс, которая учила правилам приличия своего троюродного брата принца Джорджа.





Саванна Филлипс и принц Джордж

2018

Три года назад впервые в праздновании дня рождения королевы Елизаветы II приняла участие жена ее внука принца Гарри Меган Маркл. Она проехалась в карете вместе со своим мужем, а затем заняла место на балконе среди старших членов королевской семьи.









Кейт Миддлтон и Меган Маркл

2019 год

Именно празднование дня рождения королевы Елизаветы II послужило поводом для первого после рождения ребенка выхода в свет Меган Маркл и принца Гарри. Первенец пары, сын Арчи, появился на свет всего за месяц до торжественного парада.









Принц Гарри, Меган Маркл, Кейт Миддлтон и Камила Паркер-Боулз

Тогда же состоялось еще одно важное событие — в празднике впервые принял участие младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Луи. Годовалый малыш тогда еще не слишком проникся торжеством и то и дело перебирался с маминых рук на папины и обратно.





Принц Уильям и Кейт Миддлтон с принцем Луи, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой







