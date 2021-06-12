Юные жители Ленинградской области стали победителями чемпионата BabySkills

Влада Некрасова

Завершился Межрегиональный чемпионат BabySkills. Воспитанники детских садов Ленинградской области завоевали три серебра, три бронзы и пять медальонов, сообщает Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области..

Второе место в компетенции «Дошкольное воспитание» занял Анатолий Филипов из детского сада № 2 Всеволожска. В компетенции «Программирование» серебро взяли Александра Гольцева из детского сада № 46 Гатчинского района и Елизавета Федышева, воспитанница гатчинского центра детского творчества, а в компетенции «Безопасность дорожного движения» вторую строчку заняла Аделина Чайкина из детского сада «Солнышко» Тихвинского района.

Бронзу в компетенции «Безопасность дорожного движения» получил Степан Адоньев из детского сада № 16 Выборга, в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» третье место заняла Анастасия Барышникова, воспитанница центра развития ребенка – детского сада № 9 Гатчины, а в компетенции «Программирование» – Гасинец Матвей и Порфирьев Борис, воспитанники детского сада № 61 города Мурино.

Медальоны получили Ульяна Виеру из детского сада № 12 Волосовского района, Марк Веклич из Подпорожского детского сада № 12, Алиса Рыбкина из детского сада № 13 Приозерского района, а также Михаил Крылов и Владимир Постнов из центра развития ребенка – детского сада № 26 Гатчины.

Всего от Ленинградской области в I Межрегиональном чемпионате BabySkills приняли участие 13 ребят, 11 из них – победители регионального этапа, прошедшего в Гатчине в апреле 2021 года. Чемпионат проходил на восьми площадках образовательных организаций Ленинградской области.

Соревновательные площадки разместились в детских садах, школах, колледжах 11 регионов Российской Федерации: Москвы, Ленинградской области, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Дагестан, Удмуртской Республики, Архангельской области, Свердловской области, Сахалинской области, Красноярского края и Челябинской области.