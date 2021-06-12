Как защитить свое фото от порчи и сглаза

Вадим Карасев

Сглаз и пороча — не миф, и порой можно подвергнуться негативному воздействию, даже не встречаясь с негативно настроенными людьми. Обезопасить себя помогут проверенные ритуалы на защиту собственных фотографий, чтобы никто не мог навредить вам даже на расстоянии.

Оградить себя от порчи и сглаза помогут проверенные талисманы и обереги. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют усилить защиту, чтобы никто не смог навредить вам не только при живом контакте, но и на расстоянии. Сильные ритуалы на фото помогут оградить себя от негативного воздействия.

Как правильно фотографироваться

Эксперты в области биоэнергетики утверждают, что защититься от сглаза и порчи можно с помощью правильно выбранных фотографий. Существуют правила, которые помогут создать защиту:

фото, на котором человек находится рядом с домашним любимцем, нельзя сглазить из-за сильной энергетики животного;практически невозможно сглазить фото с нечетким лицом или закрытыми глазами;наложить негативную программу сложнее на старые фото, и если изображениям больше одного года, то такие фотографии не представляют интереса для негативно настроенных личностей.

Учитывая эти правила, каждый сможет обезопасить себя, а также усилить защиту благодаря проверенным ритуалам.

Защита на фото от порчи

Оградить себя от негативного влияния, которое может быть наложено ненароком в порыве гнева, получится, если провести простой ритуал. Все имеющиеся фотографии на сайтах и в социальных сетях важно заговорить в день Полнолуния. Для этого понадобятся:

личное фото крупным планом;соль;белая свеча;белый конверт.

После заката зажигают свечу, рядом располагают свою фотографию и накрывают ее руками. Когда пламя разгорится, и первая капля воска потечет по свече, проговаривают:

«Свеча от порчи отмывает, слезами злость людскую смывает».

После этого фото посыпают солью со словами:

«Соль в глаза тому попадает, кто зла мне желает. Ни по одной фотографии меня не проклянут, сглазу не подвергнут, порчу не наложат».

Фото прячут в конверт, запечатывают его воском свечи и прячут в укромное место.

Ритуал от порчи по фото

Перед тем, как разместить очередную фотографию на любом доступном для просмотра ресурсе, стоит распечатать копию и положить ее в конверт, насыпав в него предварительно немного четверговой соли. После этого конверт плотно запечатывают и проговаривают:

«Кто бы на фото ни смотрел, зла мне не причинит. Этой фотографией защиту на себя устанавливаю, от порчи и сглаза берегусь. Кто мои фотографии с добром просматривает, тому оно сторицей вернется, а у кого помыслы дурные возникают — с ним и остаются».

Конверт прячут подальше от чужих глаз и не достают, чтобы защита оставалась сильной, и никто не мог причинить вреда.

Ритуал на фотографию от сглаза

Справиться с любой неприятностью и негативной реакцией на фото получится, если слегка изменить ее в фоторедакторе. Незначительная смена оттенка глаз, волос или кожи будет достаточной защитой. Во время редактирования стоит проговорить:

«Изменяясь, не меняюсь, но от сглаза защищаюсь».

После этого фотографию можно смело выкладывать в сеть и не бояться чужого негативного воздействия.